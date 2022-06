En Guadeloupe, le Rassemblement national veut transformer l'essai pour les législatives

Pointe-à-Pitre, France | AFP | jeudi 08/06/2022 - Motivé par les scores du Rassemblement national à la présidentielle en Guadeloupe, Rody Tolassy, le leader local du mouvement veut transformer l'essai de l'extrême droite aux législatives et "mettre une nouvelle claque à la Macronie".



Au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a rassemblé près de 70% des suffrages guadeloupéens, son plus haut score au niveau national.



Mais au premier tour, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête, avec plus de 56% des voix, laissant penser à un vote "sanction" qu'auraient infligé les électeurs de la Guadeloupe au président Emmanuel Macron sur fond de contestation de la politique sanitaire.



Depuis deux semaines, Rody Tolassy arpente la troisième circonscription de l'île, qui en compte quatre au total, dans un pick-up de location garni d'un mur d'enceintes qui diffusent à plein régime la chanson de campagne, rythmée entre zouk et kompa. "On a parcouru entre 2.000 et 3.000 km", sourit-il.



A quelques jours du premier tour du scrutin, par une chaude journée étouffée par une épaisse brume de sable, ce sont les communes de Goyave, de Petit-Bourg et de Baie-Mahault que l'équipe arpente, sans jamais dépasser les 20 km/h.



"Il faut que les gens aient bien le temps d'entendre ce qu'on dit", explique Jean-Charles, le conducteur, qui amène le candidat dans le quartier où toute sa famille réside.



"Ce samedi, votez pour mettre une nouvelle claque à la Macronie", harangue le candidat, au gré des rues, rappelant les scores du parti au second tour de l'élection présidentielle.



C'est la deuxième fois qu'il est candidat aux législatives. En 2017, il avait obtenu 1,75% des voix.



"Ce qui me conforte cette fois, c'est que les gens qui feront gagner l'élection sont les personnes âgées : j'ai une très bonne cote de popularité chez eux", dit-il.



Soignants suspendus



"On vous apprécie beaucoup", lance une dame, attirée sur le pas de sa porte par la sono tonitruante. "Il est différent des autres, il ne se met pas à plat devant Macron", affirme Fernande B., 68 ans, également très contente de croiser le candidat. "J'aide beaucoup les soignants suspendus avec de l'argent et des vivres, et il entend ces personnes", justifie-t-elle.



De très nombreux candidats en Guadeloupe ont pris fait et cause pour ces salariés du secteur de la santé qui ne travaillent plus car ils refusent d'être vaccinés contre le Covid-19.



Malgré tout, Rody Tolassy sait que la victoire n'est pas assurée. D'abord il y a l'abstention, souvent forte sur ce scrutin en Guadeloupe, comme en 2017 où elle avoisinait les 70% au second tour. Et puis la campagne n'est pas simple: malgré le résultat du second tour de la présidentielle, les militants ne sont pas très nombreux sur le terrain et le manque de dynamisme est palpable, selon certains observateurs.



"Je ne peux parler que pour moi, mais j'ai une petite équipe motivée", commente Rody Tolassy, qui revendique 400 adhérents.



"On va gagner", assure également Michel Ramssamy-Girardy, qui se présente pour le RN dans la 2e circonscription face à Justine Bénin, Secrétaire d'Etat chargée de la mer dans le gouvernement d'Elisabeth Borne et candidate de la majorité présidentielle.



"Les gens n'en veulent plus des macroniens, ils veulent un programme de gauche sociale, et c'est le programme que nous défendons", affirme-t-il, reprenant les propositions du programme présidentiel de Marine Le Pen. "Nous voulons créer une cohabitation avec Macron", rappelle-t-il.



Jeudi, la campagne du premier tour s'achève en Guadeloupe. L'occasion de derniers meetings où l'on espère du monde même si, selon M. Ramssamy "les gens ne se déplacent plus dans les conférences".



"Je n'ai pas ce problème", assure Rody Tolassy qui confie cependant mettre en place des bus pour permettre à ses soutiens de rallier Sainte-Rose, son fief, où il tiendra son dernier meeting.