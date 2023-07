En Grèce, vers le weekend de juillet "le plus chaud des 50 dernières années"

Athènes, Grèce | AFP | vendredi 21/07/2023 - Ce weekend en Grèce "risque d'être le plus chaud de ces cinquante dernières années" pour un mois de juillet, a affirmé vendredi un météorologue de la chaîne publique alors que le pays subit une canicule qui devrait se prolonger la semaine prochaine.



D'après le service national de météorologie EMY, vendredi en milieu de journée, des températures de 41°C étaient enregistrées en Attique, dans la région d'Athènes, et jusqu'à 44°C en Thessalie, dans le centre du pays.



Sur l'île d'Eubée, un homme de 46 ans est mort vendredi après avoir été admis à l'hôpital avec une "température corporelle de 40 degrés".



"La cause possible du décès est un arrêt cardio-respiratoire après une exposition à une température très élevée", note le communiqué de l'hôpital de Chalkida.



Dimanche s'annonce comme la pire journée avec des températures frôlant les 44°C à Athènes et 45°C en Thessalie.



"Ce weekend risque d'être le plus chaud enregistré en juillet lors des cinquante dernières années", a assuré le météorologue de la chaîne de télévision publique ERT Panagiotis Giannopoulos.



"Athènes va avoir des températures de plus de 40°C pendant 6 à 7 jours, jusqu’à la fin du mois de juillet", une période exceptionnellement longue même pour une capitale européenne habituée aux chaleurs estivales, a-t-il précisé.



Un avis partagé par le météorologue de la chaîne de télévision privée Mega, Yannis Kallianos, qui a qualifié cette vague de chaleur de "canicule interminable et puissante".



"D’après les dernières prévisions, la vague de chaleur pourrait durer jusqu’à jeudi et vendredi prochain, le 27 et le 28 juillet", a-t-il ajouté.



Dimanche et lundi, des vents du nord soufflant jusqu'à 60 km/h risquent également de favoriser les départs de feux, a averti l'expert.



Tous les sites archéologiques du pays, dont l'Acropole d'Athènes, restent fermés aux heures les plus chaudes de la journée jusqu'à dimanche, selon le ministère de la Culture.



Le ministère du travail a appelé les employeurs à favoriser le télétravail tandis que le ministère de la santé a fait des recommandations pour éviter tous les déplacements non nécessaires en pleine journée.



"Nous avons trois jours difficiles devant nous. Il faut être vigilant!", a également averti le ministre de la Protection civile Vassilis Kikilias sur ERT.



Dans la capitale grecque, un record absolu de température à 44,8°C avait été enregistré en juin 2007, selon l'Observatoire national d'Athènes, alors que le record absolu en Grèce avait été atteint en juillet 1977 avec 48°C à Elefsina, près d'Athènes.

le Vendredi 21 Juillet 2023 à 02:52 | Lu 24 fois