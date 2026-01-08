

En 2025, la France a enregistré la 4ème année la plus chaude jamais mesurée

Paris, France | AFP | jeudi 15/01/2026 - La France a enregistré en 2025 la quatrième année la plus chaude jamais mesurée, derrière 2022, 2023 et 2020, avec une température au-dessus de la normale de saison un jour sur deux, a affirmé jeudi Météo-France.



"Avec une température moyenne de 14,0°C, l'année 2025 se classe au quatrième rang des années les plus chaudes jamais enregistrées en France depuis le début des mesures en 1900", écrit Météo-France dans son bilan climatique 2025.



Ainsi les trois années les plus chaudes en France sont toutes intervenues depuis 2020 et les 10 années les plus chaudes, après 2010, détaille l'établissement public.



"Plusieurs épisodes exceptionnellement chauds se sont succédé au cours de l'année durant lesquels la température a atteint des niveaux inédits pour la période sur de nombreuses régions", affirme Météo-France en prenant l'exemple de mai, juin, août, novembre et début décembre.



Le thermomètre est ainsi monté à 42,5°C à Angoulême le 11 août, Toulouse a connu 9 jours de fortes chaleurs (soit une température supérieure à 35°C) en juin et Val-d'Isère, à 1.850 mètres d'altitude, a enregistré 25,4°C le 19 septembre, détaille Météo-France.



A l'inverse, "les épisodes anormalement froids ont été peu nombreux et peu intenses", poursuit Météo-France dans son rapport.



"Les records de chaleur ont été 10 fois plus nombreux que les records de froid. Sans changement climatique, on enregistrerait autant de records chauds que froids", a encore écrit Météo-France.



Également pointée dans le rapport, la sécheresse des sols dont un épisode "a concerné 30% de la France de manière durable de mai à août (4 mois). Une proportion plus importante du territoire a été impactée, au moins de manière plus ponctuelle".



Au niveau mondial, l'observatoire européen Copernicus et l'institut américain Berkeley Earth ont placé mercredi l'année 2025 à la troisième place des années les plus chaudes jamais enregistrées.

le Vendredi 16 Janvier 2026 à 04:27 | Lu 108 fois





