En 2023, un “bilan solide” pour l'action de l'État en mer

Tahiti, le 21 février 2024 - Le commandant des forces armées de Polynésie française, l'amiral Geoffroy d'Andigné, ainsi que le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, ont dressé mercredi le bilan “solide” de l'action de l'État en mer pour l'année 2023. Ils ont également rappelé que le très fort renouvellement des moyens prévu en 2024 allait permettre à l'armée de “doubler” ses heures de vol et de navigation en mer.



Lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée mercredi, le commandant des forces armées de Polynésie française (FAPF), l'amiral Geoffroy d'Andigné, et le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, sont revenus sur le bilan de l'action de l'État en mer pour l'année 2023. Évoquant une activité “dispersée” et “foisonnante”, l'amiral d'Andigné a évoqué le projet d'une “lettre d'intention” destinée à travailler avec la Papouasie Nouvelle-Guinée, Fidji et Tonga “de manière à mettre en place des accords bilatéraux pour permettre, lorsque l'on va dans ces zones-là, que l'on embarque l'un de leurs agents contrôleurs qui puisse mener un contrôle plus approfondi que ce que nous avons le droit de faire aujourd'hui, car nous n'y sommes pas chez nous et nous sommes donc limités.”



Une “évolution de la manière de travailler de la France” également soulignée par le haut-commissaire qui a quant à lui annoncé l'organisation du troisième séminaire des garde-côtes à Tahiti cette année. “Notre volonté est aussi d'aller dans les zones économiques exclusives (ZEE) des pays étrangers et d'obtenir leur autorisation d'aller vérifier les poissons dans leurs cales de manière à lutter contre la pêche illégale. Plus nous repousserons les bateaux qui pratiquent la pêche illégale, plus nous protégerons notre ZEE. Dans le cadre de la stratégie indopacifique, c'est aussi une manière pour la France de jouer la bienveillance et d'offrir la protection aux pays étrangers.”



Renforcement “considérable”



Autre sujet évoqué par le représentant de l'État sur le territoire : le renforcement des moyens à venir cette année. Alors que le Gardian de la marine nationale va être remplacé par deux Falcon 50 et que le patrouilleur actuel va être remplacé par deux autres patrouilleurs “plus efficaces” qui vont “plus loin”, Éric Spitz a salué un “renforcement considérable” : “Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'action de pêche illégale dans notre ZEE depuis une quinzaine d'années. Nous sommes donc efficaces et cela se sait chez les flottes étrangères. Avec ces nouveaux moyens, nous allons sans doute pouvoir doubler nos heures de vol et nos heures de route en navire afin d'accentuer la pression sur les navires étrangers.”



Enfin, si aucune saisie de drogue n'a été effectuée cette année en mer, le commandant des FAPF – qui s'est rendu deux fois à Hawaii en 2023 pour rencontrer l'agence américaine interservices – a expliqué que le colloque organisé à Tahiti l'année dernière par le parquet général sur la lutte contre le trafic de stupéfiants dans la zone du grand-Pacifique avait “nourrit une dynamique qui s'est traduite à la fois dans les échanges avec les pays voisins mais aussi dans certaines opérations de surveillance” faites avec des pays tels que les États-Unis ou l'Australie.

​L’année 2023 en chiffres Sauvegarde de la vie humaine et surveillance de la navigation



430 : Opérations de sauvetage et d’assistance coordonnées par le JRCC Tahiti ayant permis le sauvetage de 281 personnes, 13 décès et/ou disparus restant à déplorer



2 915 : Navires de commerce en transit suivis par le JRCC Tahiti.





Lutte contre les activités illicites



914 : Navires de plaisance suivis par le CMC-PF dont 4 qui ont fait l’objet d’une surveillance particulière et/ou d’un contrôle à quai ou au mouillage.



1 : Opération de protection de l’environnement organisée conjointement avec l’OCLAESP



Protection des ressources marines



1 176 : Heures de mer dédiées à la surveillance des pêches



3 246 : Navires de pêche étrangers suivis en permanence par le CMC-PF ayant donné lieu à 18 contrôles en mer.



258 : Navires de pêche survolés par les avions Gardian des Forces armées, en ZEE et à ses abords.



4 : Signalements de pollution (aucune avérée).



1 : Intervention majeure à la suite de l’avarie de la goélette Maris Stella 3.



Gouvernance et préparation opérationnelle



1 : Réunion plénière de la Commission maritime mixte Etat/Pays ayant abouti à de nombreuses mesures dans le domaine de l’AEM.



1 : Exercice ORSEC maritime.



1 : Séminaire inter-administrations AEM.



1 : Entrainement international France-USA dans le sauvetage en mer.



1 : Formation interministérielle à la plateforme d’échange maritime « IORIS » dans le cadre du programme CRIMARIO de l’Union européenne.



Recherche scientifique marine



ZEE Polynésie française :

• 9 au 17 février 2023 : Robert C. Seamans, USA.

• 23 février au 24 mars 2023 : Robert C. Seamans, USA – ZEE Polynésie française.

• 18 août au 18 septembre 2023 : ANTEA, France – ZEE Polynésie française. ZEE



Clipperton :

• 30 mars au 15 avril 2023 : BLUEFIN, USA – ZEE Clipperton.

​Les chiffres de la gendarmerie en 2023 1 215 navires contrôlés dont 680 par la brigade nautique de Papeete et 535 par la compagnie de gendarmerie des archipels.

571 infractions relevées dont 249 par la brigade nautique, 253 par la compagnie des archipels et 69 par la compagnie des îles du Vent.

L'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp) a relevé sept infractions en matière d'atteintes aux espèces protégées et trois infractions relatives à la pollution marine.

Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 21 Février 2024 à 16:52 | Lu 210 fois