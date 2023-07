“Emprise” et violences à la barre

Tahiti, le 7 juillet 2023 – Le tribunal correctionnel a jugé jeudi un homme de 33 ans poursuivi pour avoir frappé sa compagne avec un bois de deux mètres. L'individu, qui a soutenu que la victime s'était blessée toute seule en apportant des explications rocambolesques, a été condamné à 18 mois de prison dont six avec sursis.



Déjà condamné en 2017 pour des violences commises sur son père, un homme de 33 ans a été jugé en comparution immédiate, jeudi, pour des violences cette fois commises sur sa compagne de 20 ans. Le 18 juin dernier à Moorea, il avait frappé la jeune femme avec un bois de deux mètres et lui avait ainsi causé plusieurs blessures, dont une qui avait nécessité six points de suture. Elle s'était vu prescrire trois jours d'incapacité totale de travail. Placé en garde à vue, l'individu avait dépeint la victime comme une toxicomane en expliquant qu'elle s'était elle-même blessée en frappant dans un mur puis en essayant de s'introduire dans le trou occasionné par ce coup.



Lors de sa comparution jeudi, la présidente du tribunal a demandé au prévenu s'il maintenait cette version quelque peu légère. Après l'avoir réitérée, le trentenaire a affirmé qu'il n'y avait aucune preuve dans le dossier : “Comme on dit, les paroles s'envolent mais les écrits restent.” L'homme a par ailleurs cru bon d'ajouter que s'il avait frappé sa compagne avec un bois, “ce n'est pas avec seulement trois jours d'ITT qu'elle s'en serait sortie”. Mais aussi que la “violence est un fait naturel puisque même les animaux se battent entre eux”. Face aux dénégations du prévenu, le procureur de la République a opposé le certificat médical de la victime en assurant que cette dernière n'avait pas pu se blesser seule et qu'il fallait la protéger de “l'emprise” de son compagnon. Considérant que ce dernier est un “danger” pour la jeune victime, le procureur de la République a requis 18 mois de prison dont six avec sursis. Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi ces réquisitions.



Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 7 Juillet 2023 à 08:42 | Lu 208 fois