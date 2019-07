Emmanuel Macron en Polynésie en avril 2020

PAPEETE, le 5 juillet 2019 – Le Président de la République, Emmanuel Macron, a reçu vendredi à l’Elysée le président du Pays, Edouard Fritch, et sa délégation polynésienne pour promulguer le toilettage du statut. Le chef de l’Etat a confirmé sa venue en Polynésie après les municipales, en avril 2020, notamment pour y organiser un « One planet summit » sur les problématiques des pays du Pacifique.



Edouard Fritch et Emmanuel Macron tout sourire vendredi à l’Elysée à Paris pour promulguer officiellement le toilettage du statut de la Polynésie française. Le président du Pays et sa délégation composée du président de l’assemblée, Gaston Tong Sang, du vice-président, Teva Rohfritsch, et des parlementaires Tapura, Lana Tetuanui, Maina Sage, Nicole Sanquer et Nuihau Laurey, se sont dits « impressionnés » à la sortie de la rencontre. Une rencontre qui a permis à la fois d’officialiser la promulgation du toilettage du statut et d’évoquer la visite d’Emmanuel Macron en Polynésie annoncée pour avril 2020.



Le toilettage du statut est donc promulgué, malgré les censures du Conseil constitutionnel. La reconnaissance de la contribution de la Polynésie dans la construction de la capacité de dissuasion nucléaire française sera déclassée dans une loi simple. Et les dispositions relatives au foncier et aux communes, pour lesquelles la procédure législative n’avait pas été correctement conduite, vont être réexaminées dès mardi en commission.