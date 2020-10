Emmanuel ​Macron à Tahiti courant mars 2021

Tahiti, le 8 octobre 2020 - Le président de la République Emmanuel Macron a indiqué jeudi qu’il prévoit une visite officielle en Polynésie française à la fin du premier trimestre 2021.



Initialement prévue du 16 au 18 avril 2020 mais reportée à cause de la crise du coronavirus, la visite officielle au fenua du président de la République Emmanuel Macron est dorénavant prévue "vers la fin du premier trimestre de 2021". L’information est indiquée dans un communiqué diffusé jeudi à la mi-journée par la présidence de la Polynésie française. Un sommet France-Océanie sera réuni à cette occasion.

Edouard Fritch et Gaston Tong Sang ont été reçus jeudi par le président de la République. Le président du Pays et celui de l’assemblée de la Polynésie française ont profité de cet entretien avec le chef de l’Etat pour évoquer diverses questions au nombre desquelles : les besoins en réactifs de tests PCR de la Polynésie, le Contrat de développement et de transformation, les abris de survie dans les îles, l’Institut du cancer, la sortie de l’ère nucléaire, ou encore les prêts garantis par l’Etat.

Le Président Macron a tenu à interroger le Président Fritch sur l’avancement du projet de câble sous-marin entre le Chili et l’Asie.