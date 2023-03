Emission de Hanouna et infox sur des trafics d'enfants: le régulateur saisi

Paris, France | AFP | vendredi 10/03/2023 - Le régulateur des médias, l'Arcom, a été saisi au sujet d'une séquence controversée de l'émission de Cyril Hanouna sur C8 jeudi, où un invité a mis en avant une théorie complotiste sur une prétendue drogue prélevée sur des enfants, a-t-il indiqué vendredi.



"Nous avons été saisis, nous allons donc examiner la séquence et apprécier la suite à lui réserver", a indiqué l'Arcom à l'AFP, sans préciser de qui émanait la saisine.



Dans sa dernière partie, autour de 21h00, l'émission "Touche pas à mon poste!" (TPMP) a accueilli Gérard Fauré, présenté comme l'"ex-dealer du tout-Paris". Il a été initialement interrogé sur la consommation de cocaïne de l'humoriste Pierre Palmade, qui a causé un grave accident de la route le 10 février.



Dans la foulée, M. Fauré a présenté comme un fait acquis l'existence de trafics d'enfants visant à prélever dans leur sang une substance nommée adrénochrome, pour la consommation de célébrités. Cette théorie conspirationniste, notamment promue par la mouvance complotiste américaine Qanon, a été démontée à plusieurs reprises ces dernières années.



Les propos de M. Fauré n'ont pas été démentis sur le plateau.



"Il y a des gens qui disent que ça existe", a commenté Cyril Hanouna, tout en affirmant à plusieurs reprises que les dires de son invité "n'engageaient que lui".



Pressé de conclure alors que la fin de l'émission approchait, M. Fauré a évoqué le nom du président de la République Emmanuel Macron, avant que Cyril Hanouna rende l'antenne à 21h15.



Auparavant, M. Fauré avait notamment affirmé que le Vatican était un grand exportateur de cocaïne.



Dans les trois quarts d'heure qui ont suivi la fin de "TPMP", les comptes Twitter de l'émission puis de la chaîne C8 elle-même ont "condamné" les propos tenus sur leur antenne par leur invité.



Ces extraits ont suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux. Nombre d'internautes ont fait état de leur intention de saisir l'Arcom, dont le règlement impose aux chaînes la "maîtrise de l'antenne".



"L'éditeur est responsable de ce qu'il diffuse et doit se porter garant des propos tenus à l'antenne", stipule le régulateur.



C8 (chaîne du groupe Canal+, contrôlé par le milliardaire conservateur Vincent Bolloré) a été épinglée à de multiples reprises par l'Arcom en raison des émissions de Cyril Hanouna.



Début février, elle avait écopé d'une amende record de 3,5 millions d'euros après les injures lancées en direct par son animateur vedette au député LFI Louis Boyard en novembre.



Ces derniers mois, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a rappelé à plusieurs reprises que l'Arcom pouvait retirer en 2025 sa fréquence à C8 si elle ne respectait pas ses obligations. Ces déclarations ont suscité des protestations du groupe Canal+.

le Vendredi 10 Mars 2023 à 04:15 | Lu 35 fois