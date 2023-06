Embarquez dans la navette spatiale de La Bajon !

TAHITI, le 10 juin 2023 - La Bajon jouera son dernier spectacle Extraterrienne le 24 juin à Tahiti. Un voyage dans l’espace pour “prendre du recul” et au passage trouver des solutions aux problèmes qui se posent sur Terre : pollution, conflits, pauvreté. Un message d’espoir pour tous les Terriens.



En quelques-mots, pouvez-vous nous raconter votre spectacle. De quoi parle Extratérienne ?

“ C’est un voyage en direction de la planète Mars. J’emmène les spectateurs présents dans ma navette spatiale. C’est moi qui conduis ! On part reconstruire une civilisation à zéro, depuis le début. J’interprète plusieurs personnages qui permettront, chacun, de régler un problème sur Terre. Le spectacle est un message d’espoir, un moyen de prendre du recul face à tout ce qui se passe sur Terre .”



Vous êtes humoriste, pourquoi passer par le rire pour vous exprimer ?

“ J’ai d’abord une formation de comédienne que j’ai suivi à l’âge de 20 ans. Je suis donc d’abord une comédienne, mais j’ai finalement choisi l’humour car faire rire procure une sensation trés forte. C’est fabuleux de pouvoir amuser. Depuis petite, je suis un pitre. Au fil du temps tout cela est devenu une drogue. Je ne peux plus m’en passer. Je pense que tant qu’il y a du rire, il y a de l’espoir .”



Qu’est-ce qui vous inspire ?

“ Tout ! Ce que j’ai vécu, ce que je peux lire, regarder comme les pièces de théâtre ou les films. L’actualité également est inspirante. Elle me permet de traiter de sujets qui touchent une grande partie des gens .”



Votre notoriété a fait un bond grâce à internet, aux réseaux sociaux. Pour autant, vous continuez à monter sur scène.

“ Il est vrai que je me suis fait connaître du grand public avec des vidéos en 2017, notamment avec le personnage de l’avocate de Pénélope Fillon. C’est grâce à cela que mes salles sont pleines aujourd’hui ! Pour quelqu’un comme moi, les réseaux sociaux sont un fabuleux outil pour communiquer. Cela permet de maîtriser sa communication, de garder une certaine indépendance et donc une liberté d’expression. Mais la scène depuis 15 ans est ma raison de vivre. J’ai besoin d’être en contact, de faire profiter en live un véritable spectacle. D’ailleurs, je sors toujours à la rencontre du public après les représentations. Cela ne pourra jamais être remplacé par une vidéo, des images. La scène permet de vivre un moment unique, magique, des moments de grâce .”



Vous avez écrit à la suite du spectacle “Vous n’y couperez pas”. Peut-on espérer un autre ouvrage à la suite d’Extratérienne ?

“ En effet, ce livre a été co-écrit avec Vincent Leroy. Il est illustré par Dadou et publié au Cherche Midi. Il était une manière de dire au revoir au personnage qui m’a fait connaître, l’avocate de Pénélope Fillon. Nous avons pour projet un nouvel ouvrage avec, peut-être, mamie Bajon l’un des personnages d’Extratérienne. Mais pour l’instant, c’est dans les tiroirs .”



Vous venez à Tahiti présenter Extratérienne. Connaissez-vous la Polynésie ?

“ Pas du tout ! Je n’ai que des images de carte postale, des palmiers, des colliers de fleurs, des plages … J’ai hâte de découvrir tout cela en vrai. J’ai hâte de réaliser ce rêve que j’ai depuis longtemps, à savoir jouer mon spectacle à l’autre bout du monde. J’ai hâte de rencontrer le public polynésien .”



Qui est La Bajon ?



Anne-Sophie Bajon, dite La Bajon, est une comédienne, auteur et humoriste. Elle a cocréé à ses débuts, avec l'humoriste Martin Darondeau, une web-série humoristique, “Souad fait le bilan”. Cette dernière mettait en scène les tracas de la vie de couple. Une chronique a suivi intitulée Souad tv. Elle offrait une vision personnelle de l’actualité. En 2010, elle a joué dans une série de sketchs pour l’émission télévisée “Le Soiring” diffusée sur France 2 et s’est lancée dans l’écriture de son one-woman-show : “Ça va piquer”. En décembre 2011, elle a fait la première partie de Jérôme Daran à Bobino, en 2012, elle a débuté au Point-Virgule à Paris. D'octobre 2012 à mai 2013, elle était à l'affiche de “Les Wanted” aux côtés de Julie Villers, Marie Lanchas et Carole Guisnel toujours au Point-Virgule. C’est en 2017, grâce notamment à sa vidéo YouTube dans laquelle elle incarnait l’avocate de Pénélope Fillon que sa notoriété a fait un bond. De 2018 à 2020 elle a tourné avec le spectacle “Vous couperez” co-écrit avec Vincent Leroy. Elle présente “Extraterrienne” depuis 2022.



Pratique



Le 24 juin au Tahiti by Pearl Resorts.

À 19h30.

À partir de 6 500 Fcfp. Billets en vente



Contacts



FB : Angela R Productions Pacifique

Tél. : 87 72 27 19



