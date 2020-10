Embarquement pour un Paris-Séville avec Raphaël Faÿs

TAHITI, 13 octobre 2020 - Virtuose de la musique flamenco, Raphaël Faÿs donnera un concert vendredi à l’Intercontinental. Accompagné de ses deux musiciens et d’une chanteuse, il invitera des artistes locaux à jouer : Michel Poroi, Florent Atem et Daniel Benoît.



Au cours de sa carrière, Raphaël Faÿs n’avait jamais pu venir à Tahiti. " Pourtant, assure-t-il, c’était un rêve d’enfant !". Enfant, un livre sur les révoltés de la Bounty reçu un Noël lui a longtemps permis de s’évader.



Ensuite ? " C’est une histoire merveilleus e", confie-t-il. Lors du confinement, lui qui aime les musiques de film, a écouté de nombreux morceaux du genre. Un jour, il est tombé sur la bande son des Révoltés de la Bounty. Il a regardé la danse, s’est imprégné de la musique, s’est rappelé l’histoire.



Il a aussi profité du confinement pour enregistrer des vidéos et les poster sur les réseaux sociaux. L’une d’entre elle a trouvé un écho en Polynésie, le jour de son visionnage des Révoltés de la Bounty. " J’ai reçu un appel la même journée pour me demander de jouer à Tahiti. "



Quelques mois plus tard son rêve est devenu réalité. Il s’apprête à donner un concert à l’Intercontinental Resort Tahiti. Il annonce proposer un ensemble de morceaux qui feront voyager les spectateurs de Paris à Séville.



" On commencera à Paris avec du swing, du jazz, avec Django Reinhardt, puis on tendra petit à petit vers la rumba, le boléro pour finir avec le flamenco ." Raphaël Faÿs est un musicien connu pour avoir exploré différents styles, inspiré par Paco de Lucia, Django Reinhardt.



Une Favino pour ses 5 ans



Il est né " une guitare entre les mains ". Son père, guitariste de jazz lui a transmis son amour pour l’instrument et les premières bases. Il lui a offert une petite Favino (de l’atelier Favino, un luthier parisien) pour ses 5 ans.



" J’ai donc démarré avec le jazz, le swing, avec le style de Django avant de découvrir la guitare classique ." En 1972, il apprend à lire la musique qu’il travaillait jusqu’alors sans partition. Il est inscrit à l’Académie de Guitare de Paris où il suit, en plus de l’instrument, des cours de solfège.



Bouleversé par le flamenco



Lorsqu’il entend Paco de Lucia jouer en 1987, il est " bouleversé ". " Le Flamenco est une musique que j’ai vécu et que je sens au fond de moi. Il transpire dans ma façon de jouer, même quand je joue du jazz. Quand je monte sur scène, je suis comme un torero qui rentre dans l’arène ."



Il est connu alors comme un virtuose de guitare classique et de guitare jazz. Il se lance à corps perdu dans la musique flamenco dont il apprend rapidement les techniques. Toutefois, avant de pouvoir créer son propre style, des années vont passer.



" C’est une musique qui n’est pas facile, le chemin a été long et dur, mais grâce à la passion, je crois que j’ai réussi. " Il se démarque musicalement et, visuellement, puisqu’il utilise un médiator.



Raphaël Faÿs a signé un premier album en 2008, intitulé Andalucia, en 2009 il présentait Extremadura. Aujourd’hui il revient avec Mi camino con el flamenco. Il ose y déployer toutes les nuances de son propre style et de ses compositions.



" Mais n’y voyez pas une quelconque prétention ." Pour lui le maître du Flamenco reste Paco de Lucia, d’ailleurs ses albums lui rendent hommage.