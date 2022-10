Elodie Touffet ouvre le palmarès du Tour des Amazones

Tahiti, le 10 octobre 2022 - La 1ère édition du Tour des Amazones exclusivement réservée aux féminines s’est déroulée en trois étapes entre vendredi et dimanche. La grande favorite Elodie Touffet s’est logiquement imposée au classement général final devant Angy Yen Kway et Tekau Hapairai.



Élodie Touffet s’est imposée au classement général final de la 1ère édition du Tour des Amazones. La compétition de cyclisme féminine s’est déroulée en trois étapes entre vendredi et dimanche. L’épreuve n’était pas vraiment inédite dans le calendrier de la Fédération tahitienne de cyclisme puisqu’elle avait été programmée la saison dernière mais avait dû être annulée pour cause de crise sanitaire. Le Tour des Amazones a donc finalement vu le jour ce week-end, dans le cadre des manifestations liées à l’opération Octobre Rose, au profit de la lutte contre le cancer du sein. La FTC et le club Marara Tri, coorganisateurs du Tour des Amazones, reverseront la totalité des recettes réalisées à l’association Amazones Pacific, qui vient en aide aux femmes atteintes d’un cancer du sein.



Ce week-end, les cyclistes féminines du fenua ont largement adhéré à l’événement puisqu’elles étaient 44 inscrites dans au moins l’une des étapes du Tour des Amazones. Au programme des concurrentes, un contre-la-montre individuel de 1,2 km vendredi soir sur la piste du stade Fautaua. Samedi, une course en ligne de 35 km devait se dérouler sur la Presqu’île entre Taravao et Tautira. Enfin, dimanche l’épreuve sportive était de retour à Papeete pour une course en circuit de 20 km sur le front de mer.



Les épreuves de ce rendez-vous sportif se sont déroulées sous la houlette de la grande favorite pour la victoire finale, Élodie Touffet. Elle est en effet la seule féminine à courir habituellement au sein du peloton élite des 3e catégorie. Et la sociétaire de Fei Pi a assumé son statut en remportant les deux premières étapes et en terminant 2e, dimanche, derrière Tekau Haparai. Élodie Touffet n’ayant pas disputé le sprint pour laisser la victoire à la licenciée de Marara Tri, alors que les deux coureuses avaient faussé compagnie au peloton dès le deuxième des 10 tours de course.

Le Tour des Vahine fin octobre Élodie Touffet a souligné l’intérêt sportif de l’épreuve mais aussi son aspect humain : “J’étais favorite mais ça n’a pas été facile de gagner car il y avait de la concurrence à commencer par vendredi soir où les temps ont été serrés dans le contre-la-montre. Lors des deux autres étapes, j’étais devant mais ce ne fut pas sans efforts et mes principales adversaires ont aussi été à la hauteur. Mais ce qui me tenait aussi à cœur, c’est de participer à une œuvre caritative et à une action contre le cancer du sein. C’était génial aujourd’hui sur le front de mer car on était nombreuse au départ et l’ambiance était amicale et conviviale. Il y avait certes une compétition mais il y avait aussi un message à faire passer et le Tour des Amazones a rempli son objectif à ce titre.”



Élodie Touffet a maitrisé son sujet sur la piste et la route mais elle a effectivement dû composer avec une solide adversité représentée notamment par Angy Yen Kway, Tekau Hapairai et Kylie Crawford respectivement 2e, 3 e et 4 e du classement général final.



Le Tour des Vahine qui se déroulera du 30 octobre au 5 novembre parallèlement au Tour Tahiti Nui promet d’être intéressant d’autant que l’élite néo-calédonienne féminine sera également au rendez-vous.

Résultats Les podiums

1ère étape (Contre-la-montre 1,2 km)

1. Élodie Touffet Fei Pi 1’ 42’’ 44

2. Angy Yen Kway TOR 1’ 46’’ 06

3. Tekau Hapairai Mar Tri 1’ 46’’ 17



2e étape (Course en ligne 35 km)

1. Élodie Touffet Fei Pi 1 h 03’ 53’’

2. Angy Yen Kway TOR à 8’’

3. Kylie Crawford Mar Tri à 9’’



3 e étape (Critérium 20 km)

1. Tekau Hapairai Mar Tri 38’ 52’’

2. Élodie Touffet Fei Pi à 1’’

3. Kylie Crawford Mar Tri à 2’ 01’’

5. Maidi Sosset CNP à 2’ 01’’



Classement général final

1. Élodie Touffet Fei Pi 149 pts

2. Angy Yen Kway TOR 145 pts

2. Tekau Hapairai Mar Tri 144 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 10 Octobre 2022 à 14:54 | Lu 172 fois