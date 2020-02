Élodie Poux présente "le Syndrome du playmobil"

TAHITI, le 16 février 2020 - Élodie Poux débarque à Tahiti avec son spectacle Le Syndrome du playmobil. Celle qui "ose tout" sera sur la scène du Grand théâtre samedi. Ce spectacle revient sur les 12 années de l’humoriste passées à travailler dans les écoles maternelles.



Pendant douze années, Élodie Poux a travaillé auprès des enfants, en école maternelle. Elle en a retenu des anecdotes, des situations, des idées pour construire son spectacle : "Le Syndrome du playmobil" avec lequel elle vient à Tahiti.



" Les enfants sont un sujet inépuisable " affirme l’humoriste, qui ajoute que " la vie de tous les jours et les relations entre les personnes " comptent parmi ses principales sources d’inspiration.



Le spectacle, mélange de stand up et d’interprétation de personnages, repose sur un humour " libérateur ", à en croire les spectateurs. " Je ne crois pas posséder de technique particulière pour faire rire les gens. J’essaye juste de rendre la réalité beaucoup plus drôle ".



Tout au long de la soirée, Élodie Poux présente des personnages hors normes " tous plus ravagés les uns que les autres ". L’humoriste " ose tout, et c’est à ça qu’on la reconnaît ".



Elle a joué son spectacle à Nantes en novembre 2013 pour la première fois. Depuis, tout s’est enchaîné. Elle a peaufiné son jeu, sa mise en scène et son texte, a démissionné de ses deux emplois dans l’animation en 2014 puis est partie en tournée en septembre 2014.



Son humour, corrosif et cynique, qui traite d’un sujet "tabou", assure-t-elle, séduit. Elle a remporté 33 prix dans différents festivals, est montée sur scène avec des artistes comme Jean-Marie Bigard ou Marie-Anne Chazel, a fait les premières partis d’Arnaud Ducret, Gaspard Proust et Pierre Aucaigne.



Depuis septembre dernier, elle a sa chronique quotidienne sur Rire & Chansons : "La minute non éducative d’Élodie Poux".



Elle se réjouit de venir en Polynésie qu’elle ne connaît absolument pas. " Mais je me plais à imaginer un véritable paradis où tout va au ralenti. En fait le contraire exact de la ville de Paris. "