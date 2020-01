Elodie Menou et Philippe Mainial remportent la Corrida de Punaauia

Tahiti le 11 janvier 2020 - Une centaine de coureurs ont participé samedi à la Corrida de Punaauia. Chez les femmes Elodie Menou s'est imposée, et chez les hommes c'est Philippe Mainial qui a remporté la course.



Prévue initialement le 21 décembre dernier mais reportée en raison de travaux à la mairie de Punaauia, la Corrida de Noël de Punaauia s'est finalement tenue samedi. Si les ténors de la course à pied comme Benjamin Zorgnotti, Teva Poulain ou encore Cedric Wane ont manqué à l'appel, ils étaient quand même près d'une centaine de coureurs sur la ligne de départ.



Au programme un parcours de 5 kilomètres. Les athlètes se sont élancés de la vallée de Matatia sur la route longeant la Route des plaines. Direction ensuite l’embranchement de la route de dégagement à Punavai, avant le retour vers la mairie de Punaauia où se trouvait la ligne d'arrivée.



Ainsi chez les hommes c'est Philippe Mainial qui s'est imposé en signant un temps de 18''56. Laurent Blin (19''08) et Vetea Papa (19''14) se sont classées respectivement deuxième et troisième de la course.



Chez les dames la victoire est revenue à Elodie Menou qui a bouclé les 5 kilomètres du parcours en 20''26. "Je n'étais pas très satisfaite de mon départ parce que je ne suis pas partie aussi vite que lors des courses précédentes. Après il fallait tenir le rythme. La dernière ligne a été un peu longue mais au finale ça a tenu" a confié Eldoie Menou suite à la course. Derrière elle en deuxième position on retrouve Guilène Revauger (22''18) et le podium est complété par Sandra Papaura (22''55).



Les coureurs ont désormais rendez-vous dimanche au parc Vairai pour les championnats de Polynésie de cross country.