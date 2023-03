Eliane Tevahitua sortie de la liste du Tavini

Tahiti, le 21 mars 2023 – Surprise après le dépôt de la liste du Tavini Huiraatira lundi matin. La représentante Éliane Tevahitua, présentée en deuxième position sur la troisième section lors du congrès de samedi, a entièrement disparu de la liste des territoriales au profit de Maurea Maamaatuaiahutapu. Un arbitrage de dernière minute qui fait grincer des dents au sein du parti indépendantiste.



Non, les appels à l'unité et au rassemblement lors du congrès du Tavini ce week-end n'étaient pas uniquement destinés à faire oublier le débat sur le choix de Moetai Brotherson ou d'Antony Géros pour la présidence du Pays. Il s'agissait aussi, comme l'y avait préparé le député Moetai Brotherson dans son discours, d'éviter d'éventuelles déceptions quant aux positionnements sur la liste pour les prochaines territoriales. Sauf que depuis samedi, les déçus se font entendre au sein du parti. Certains arbitrages de dernière minute ne passent pas, notamment chez les cadres et militants les plus anciens du parti bleu ciel.



Eliane out



Principale illustration du malaise, la situation de la représentante Éliane Tevahitua. Cadre du parti et élue parmi les plus actives du groupe Tavini à Tarahoi, la candidate était annoncée samedi lors du congrès du Tavini en deuxième position sur la section 3 –Faa'a et Punaauia– juste derrière Oscar Temaru. Mais deux jours plus tard, dans la liste déposée lundi matin au haut-commissariat, Éliane Tevahitua n'apparaît plus nulle part. Elle est remplacée par Maurea Maamaatuaiahutapu, la fille de l'ancien élu et cadre du Tavini, Vito Maamaatuaiahutapu. Pour autant, le Tavini garde le silence radio sur cette décision. “Depuis samedi, il n'y a je crois qu'un seul changement”, affirmait le député Moetai Brotherson lundi matin au haut-commissariat, en référence au désistement de la 14e de liste de la section 2. Rien sur Eliane Tevahitua.



Injoignable, l'intéressée est actuellement en déplacement dans les îles pour le compte de la commission d'enquête sur la crise Covid. Mais en marge d'un meeting mardi à Paea, c'est Oscar Temaru qui a répondu aux questions de Tahiti Infos sur cette situation. “C'est un accord historique entre nous deux. Elle me donne la liberté de la déplacer, de la mettre là où je veux. Et je voulais qu'elle soit ministre.” Sauf qu'Eliane Tevahitua a refusé la proposition et qu'elle doit rencontrer son président dans les prochains jours pour évoquer sa situation. “J'espère qu'elle va être conseillère technique auprès du gouvernement”, conclut Oscar Temaru.



En famille



D'autres problèmes ont été soulevés depuis le congrès. Sur la section 2, Hinamoeura Cross s'était vue promettre la deuxième place et avait même participé aux frais de campagne en conséquences. Elle a découvert sa quatrième place derrière Béatrice Le Gayic, la mère du député Temata'i Le Gayic, en direct samedi. La position de James Heaux, 11e sur la section 1, a longuement évolué jusqu'à lundi avec celle de Cliff Loussan, 9e sur la même section, et cousin de la compagne de Temata'i Le Gayic. Des accointances familiales qui suscitent énormément de critiques en interne au parti depuis samedi. “On avait déjà Moetai qui est le gendre d'Oscar. Maintenant, quand on regarde la liste, il y a la fille d'untel, le fils d'untel, le neveu d'untel… Et chaque petit clan familial y va de son influence auprès de président (Oscar Temaru)”, tançait un cadre du Tavini lundi soir.



“Il y a des problèmes un peu partout. Il faut gérer tout ça et j'en ai laissé le soin à chaque leader de liste. Au niveau de Arue, Papeete, Pirae et Moorea, c'est Temata'i Le Gayic. C'est lui le capitaine”, tranche Oscar Temaru, qui balaie également d'un revers de main les questions familiales au sein du Tavini : “Le monde est petit”. Problème, les déçus du congrès étaient déjà moins prompts à aller battre la campagne sur le terrain avec leurs colistiers dès ce week-end.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Mardi 21 Mars 2023 à 19:50 | Lu 1377 fois