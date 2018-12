Eli au milieu du monde, le nouveau livre de Martine Dorra

PAPEETE, le 13 décembre 2018 - L’auteure Martine Dorra qui a publié de nombreux ouvrages chez Bayard notamment et qui a signé Tahiti des dieux et des héros chez ‘Ura éditions propose un nouveau livre : Eli au milieu du monde. Un roman qui met en scène un jeune homme, transgenre, débarquant à Tahiti au XVIIIe siècle.



Le nouveau roman de Martine Dorra se situe dans un cadre historique à Tahiti à l’arrivée des premiers découvreurs. Il s’y trouve alors des rois, des guerres, des intrigues et des tragédies. Le livre parle d’un jeune homme, transgenre : Elie. Il est accessible dès 15 ans.



" Mais ce n’est pas une histoire à sensation, c’est l’histoire d’un jeune garçon qui cherche sa place et qui la trouve dans une société guerrière et clanique qui fait la part belle à certaines transgressions, et aux excès promus et encouragés des estimés Airoi, baladins et guerriers ."



Eli est né le 27 juillet 1752 dans une riche famille de négociants anglais. Eli est né Elisa. Mais depuis sa toute petite enfance, Eli rejette Elisa. Sa mère se désole, son père, occupé par ses aventures amoureuses et ses affaires, ne porte que peu d’intérêt à son enfant.



À quatorze ans, Eli, se sachant sans avenir, s’enfuit. Au bord de la Tamise, il rencontre James un jeune naturaliste qui s’apprête à partir sur le navire de Samuel Wallis pour un tour du monde. James engage Eli comme assistant. Arrivé à Tahiti Eli décide de rester.



Seul, sans relations, ne connaissant pas la langue tahitienne, Eli se fait adopter par une aristocrate, une femme de prestige, Maha. " Le jeune homme est quelqu’un de très brillant, qui apprend très vite ", précise l’auteur. Maha est un mahu, une transgenre traditionnelle dans cette société hiérarchisée et très inégalitaire.



Pendant un temps, Eli, malgré ses efforts d’intégration, ne sent guère plus qu’un petit animal de compagnie: il amuse, il intrigue et on le tient à l’écart. Seule, sa mère adoptive Maha le soutient et l’encourage. Au fil du temps, Eli va faire sa place dans cette société, devenir acteur de sa vie.



Martine Dorra qui a déjà publié de très nombreux ouvrages emmène son lecteur dans de nouvelles aventures aux décors savamment orchestrés. " Je ne choisis pas ce que j’écris, je ne sais pas comment les idées me viennent. Les héros s’imposent à moi et, ensuite, comme une enquête je pars à la recherche de ce qu’ils doivent réaliser et accomplir, comment et pourquoi ? "



Pour ce faire, elle se nourrit de textes, d’histoires, d’éléments de recherche. " Je crois que c’est une curiosité d’écrivains que de lire et d’en savoir plus sur ce qui nous entoure ."



Elle est désormais sur la piste d’un eunuque de la cour impériale chinoise qu’elle présentera sous le titre Toutes les vies de Yin Sha. Il est annoncé pour le courant de l’année 2019.