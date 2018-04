Elections territoriales : comparaison de tous les programmes

Te Ora Api o Porinetia :

- Développer le secteur primaire et les nouvelles filières, jusque dans les archipels

- Lancer des chantiers à échelle humaine : complexe culturel, Université de la mer, hôtels, transport scolaire et en commun

- Simplifier toutes les procédures administratives pour encourager l'entreprenariat (permis de construire, hypothèques...)



Tavini Huiraatira :

- Un grand projet structurant : l'Aéroport international des Marquises pour un développement touristique mieux distribué dans les archipels éloignés

- Développer le secteur agricole : revalorisation et extension de la filière cocotier (100 utilisations à haute valeur ajoutée possible) ; mise en place d'unités de transformation des produits dans chaque archipel ; orientation de notre filière d'élevage vers le label "Excellence" ; mise en valeur ou restitution des terres présumées domaniales et du domaine privé du Pays

- Aquaculture et pêche : développement de projets à échelle humaine et familiale, plus respectueux de l'environnement

- Développer l'entreprenariat en étoffant l'offre de crédit d'installation et de refinancement du capital des TPE/PME et par l'exonération totale pour les secteurs d'innovation (biotech, numérique avancé ...)

- Incitations fiscales pour la mise en place d'un transport maritime mixte (passagers/fret/hydrocarbures) populaire



E Reo Manahune :

- Prioriser les secteurs porteurs, en particulier dans les archipels (agriculture, élevage, mer, culture, sport, nouvelles technologies, transition énergétiques) dans le cadre d'une exploitation durable et raisonnée

- Attribution de terres domaniales aux petits agriculteurs

- Revoir les normes de construction dans la zone urbaine (PGA)

- Rehausser l'aéroport de Faa'a pour le sécuriser

- Lancer les études pour un aéroport international des Marquises

- Doter la Polynésie d'un port en eaux profondes

- Construction d'un centre culturel polyvalent et d'un palais omnisport



Tahoera'a Huiraatira :

- Des marchés publics réservés aux petites entreprises

- Créer des zones franches pour adapter la fiscalité, les différents codes (urbanisme, aménagement…) dans les secteurs stratégiques (tourisme, économie numérique, économie bleue et environnement)

- Réduire les délais de paiement du Pays à 30 jours pour les TPE et PME et à 60 jours pour les grandes entreprises

- Rendre plus attractive la défiscalisation à la lueur des expériences passées

- Revoir et ajuster les dispositifs des PPN (Produit de Première Nécessité) et de la TDL (Taxe de Développement Local)

- Rendre opérationnel le tribunal foncier

- Alléger les contraintes pesant sur l'investissement dans le logement et la construction : simplifier le code de l'urbanisme, raccourcir les délais de procédure et de recours

- Redonner du pouvoir d'achat aux familles et ménages par des mesures adaptées au quotidien de vie (transport en commun)

- Obtenir de l'État qu'il rende la Polynésie française éligible à la Contribution au Service Public de l'Électricité : 12 milliards de francs par an d'économie pour nos familles et entreprises

- Acquérir, aménager et équiper de grandes superficies foncières à vocation touristique pour y édifier de grands ensembles hôteliers, d'aménagements commerciaux et d'activités touristiques, culturelles et de loisirs (Tahiti Mahana Beach, Moorea Mahana Beach, Golf Atimaono)

- Établir un classement des îles disposant d'un fort potentiel touristique et les labelliser (aides et avantages fiscaux)

- Soutenir et accompagner les pensions de famille dans la recherche d'une meilleure rentabilité de leurs exploitations et d'une plus grande qualité des prestations servies

- Faire aboutir le projet de la ferme aquacole de Hao

- Établir une stratégie par filières (pêche lagonaire, halieutique, perliculture, aquaculture, ressources minières)

- Protéger la source de revenus des pêcheurs polynésiens, optimiser la flotte et sécuriser les débouchés à l'exportation

- Mieux soutenir les producteurs agricoles

- Internet très haut débit, sans zone blanche

- Des formations au numérique pour tous les niveaux

- Un village numérique pour favoriser un vivier de start-up, cadre attractif pour leur financement et formation de programmeurs

- Réformer le statut de l'artiste et de l'artisan en donnant à ces derniers une existence économique, sociale et culturelle en leur ouvrant des droits et devoirs ; fiscalité zéro au bénéfice des créations artistiques ; doubler les subventions au bénéfice des groupes de danse et de chant du Heiva

- Créer un grand centre culturel sur les sites de Vaiami et Paofai

- Valoriser et protéger l'artisanat



UPR :

- Accéder à une autonomie financière

- Créer en parallèle du Xpf une monnaie locale non convertible et distribuée par dividende universel. Monnaie sans taux d'intérêt et sans impôt sur les échanges (TVA, impôts sur les transactions, IS, CST) en échange de quoi 20 % de la création monétaire sera affectée au territoire

- Refonder Tahiti Tourisme en une centrale de réservation pour les pensions de famille

- Développer d'autres formes de tourisme, comme l'écotourisme ou le tourisme culinaire

- Simplifier les procédures fiscales

- Garantir la fiscalité lorsqu'une entreprise investit pour que son investissement soit à fiscalité constante

- Développer l'aquaculture de taille mesurée sur les principes de la permaculture

- Instaurer des zones de pêche dites « tournantes » dans nos lagons

- Refuser la pêche industrielle (Marquises)

- Accéder à une autonomie énergétique dans les 15 ans à venir, développer des dispositifs énergétiques de taille mesurée, respectueux de la faune et de la flore et réduire l'utilisation de l'énergie d'origine fossile

- Développer et aider les secteurs d'activité proposant l'utilisation de panneaux photovoltaïques, de toitures en tuiles solaires, de turbines à eaux de petite taille, d'éoliennes. Développer l'exploitation d'algues à utiliser comme combustible

- Mise en place d'une procédure qui ne suppose pas une adhésion préalable de l'ensemble des copropriétaires, mais seulement d'une proportion suffisante pour une exploitation provisoire des terres sous une gestion extérieure. Les bénéfices seront redistribués aux propriétaires



Tapura Huiraatira :

- Élargissement des dispositifs d'incitation fiscale, ressources budgétaires de défiscalisation et subventions pour la création d'entreprises

- Intégration de critères protectionnistes au code des marchés publics polynésien

- De nombreuses mesures dans le tourisme pour atteindre 350 000 visiteurs : ouverture du ciel à la concurrence aérienne ; construction du Village Tahitien, construction d'un aéroport de dégagement à Rangiroa ; modernisation des aéroports de Faaa et Bora Bora ; création d'un parc culturel et d'un musée vivant de grande envergure ; simplification des démarches pour l'obtention de visa touristique ; modernisation des points d'escale pour les navires de croisières et yachts de luxe...

- Pour l'économie bleue, création du Pôle Polynésien de Réparation Navale (PPRN), reconversion de la base maritime de Papeete en une zone de carénage avec travel lift...

- Pour l'agriculture : Planification des cultures entre archipels ; augmentation générale des budgets d'aide au développement de l'agriculture dans les archipels ; construction de lotissements agricoles ; développement d'une filière intégrée d'huile de coco vierge de qualité