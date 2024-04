Elections nationales au îles Salomon: ouverture du scrutin

Honiara, Îles Salomon | AFP | mardi 16/04/2024 - Les électeurs des îles Salomon, petit pays du Pacifique, ont commencé à voter mercredi lors d'une élection nationale qui pourrait influer sur la sécurité régionale, les citoyens choisissant si leur pays renforcera ou non ses liens avec la Chine.



Le Premier ministre sortant Manasseh Sogavare s'est engagé à renforcer les relations avec Pékin s'il est réélu, alors que ses principaux adversaires souhaitent réduire l'influence chinoise sur l'archipel.



De nombreux électeurs se sont rassemblés mercredi matin devant les bureaux de vote dans la capitale Honiara, avant même leur ouverture.



L'organisation d'un tel scrutin représente un défi logistique pour l'archipel, pays de quelque 720.000 habitants répartis sur des centaines d'îles volcaniques et d'atolls coralliens, où les urnes et les bulletins ont été apportés en bateaux, avions et hélicoptères.



Des policiers sont venus d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Papouasie-Nouvelle-Guinée afin de prêter assistance aux forces de l'ordre locales.



Il s'agit de la première élection depuis que les îles Salomon ont rompu leurs liens diplomatiques avec Taïwan en 2019, se ralliant au principe de la "Chine unique" de Pékin.



L'archipel, l'un des pays les moins développés de la planète, est devenu ces dernières années le théâtre d'une bataille diplomatique intense opposant la Chine à ses rivaux occidentaux.



Les îles Salomon sont entrées dans l'orbite chinoise sous la houlette du Premier ministre Manasseh Sogavare, qui a signé un pacte de sécurité, tenu secret, avec Pékin en 2022.



Le dirigeant sortant a promis de renforcer ces liens s'il est réélu mais ses adversaires s'inquiètent de l'influence de Pékin sur l'archipel.



Les principaux rivaux de M. Sogavare sont Peter Kenilorea, un ancien juriste des Nations unies qui souhaite remettre en cause le pacte avec la Chine.



Le militant des droits de l'Homme Matthew Wale et l'économiste Gordon Darcy Lilo, ancien Premier ministre, figurent parmi les autres personnalités de l'opposition.



Le porte-parole du gouvernement et figure de proue de l'opposition, Daniel Suidani, ancien Premier ministre provincial, a qualifié les actions de la Chine d'"alarmantes" à la veille des élections.



"Au cours des cinq dernières années, la Chine a été impliquée dans de nombreuses affaires. C'est vraiment alarmant en ce moment", a-t-il déclaré à l'AFP.



Les élections dans l'archipel ont ceci de particulier que les électeurs ne choisissent pas directement leur Premier ministre. Ils élisent des représentants qui négocient à huis clos pour former une coalition et choisir un dirigeant, un processus qui peut durer des semaines.