Elections en RDC: au moins six morts dans le crash d'un Antonov de la Céni

Kinshasa, RD Congo | AFP | vendredi 21/12/2018 - Au moins six personnes sont mortes jeudi dans le crash d'un avion Antonov 26 affrété par la Commission électorale nationale indépendante (Céni) en République démocratique du Congo, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.



Trois membres d'équipage russes seraient parmi les victimes, selon l'ambassadeur de Russie à Kinshasa qui tente de confirmer l'information auprès des autorités congolaises.

L'avion de la compagnie privée Gomair s'est écrasé en phase d'atterrissage près de l'aéroport de Ndjili de Kinshasa après avoir livré du matériel électoral à Tshikapa dans le centre du pays, a affirmé à l'AFP un porte-parole de la Céni.

"Le matériel était déjà arrivé" à destination, a insisté cette porte-parole, parlant de "fiches de résultat".

Jeudi, la Céni a annoncé le report du 23 au 30 décembre des élections générales à un tour qui doivent désigner le successeur du président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001. La Céni a justifié sa décision par des retards logistiques qui auraient perturbé le vote dans la capitale Kinshasa.

"Selon des données non confirmées, il y avait 23 personnes à bord de l'appareil, dont trois membres d'équipage de nationalité russe", a indiqué l'ambassadeur de Russie à Kinshasa Alexeï Sentebov à l'agence Ria Novosti.

"On ne connaît pas encore leur nom et leur prénom. On a fait des démarches appropriées auprès du ministère des Affaires étrangères de la RDC pour confirmer cette information", a-t-il ajouté, joint par l'AFP à Kinshasa au sujets des trois ressortissants russes.

L'ambassadeur a ajouté qu'il ignorait tout à la fois l'itinéraire de l'avion et le lieu précis du crash: "On attend toujours l'information de la part de l'autorité compétente pour dire quelque chose précisément".

Un responsable de la régie des voies aériennes (RVA) de Tshikapa, interrogé par l'AFP, avait confirmé que l'avion avait déposé du matériel électoral dans le chef lieu de la province du Kasaï.

Gomair est une entreprise aérienne de droit congolais.

"Dans le crash de l'Antonov de Gomair affrété par la Céni, il n'y a eu aucun survivant. Les cinq membres d'équipage et un passagers ont tous péri dans cet accident", a ajouté un responsable national de la RVA. Les causes du crash n'étaient pas encore connues, selon cette source, indiquant tout de même que "la météo était très mauvaise".

Les élections présidentielle, législatives et provinciales ont été reportées trois fois depuis fin 2016.