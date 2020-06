Élection de rêve sur l’île sœur

Moorea , le 11 juin 2020 - Pour la nouvelle édition en août prochain de l'élection de Miss Moorea, cinq candidates sont en lice pour briguer le titre de la plus belle fille de l'île . Le thème retenu pour cette année est te moemoeā ( le rêve ).



Après deux années d’absence, l’élection de Miss Moorea aura de nouveau lieu le samedi 1er août au centre culturel T e Pu Atiti’a à Pihaena. Pour rappel, l’édition de l’année 2017 avait vu le sacre de Hinatea Blais, qui fut également élue première dauphine à l’élection de Miss Tahiti. Après Lena Milklus, l’ancienne pré sidente du comité de Moorea, qui a décidé de passer la main, c’est désormais Heimana Tetauira, accompagné de sa jeune équipe, qui aura pour mission d’élire et de préparer la reine de beauté de l’île sœur à l’élection de Miss Tahiti. Pour cette nouvelle édition, cinq candidates, âgées de 18 à 2 4 ans, devront se distinguer lors de cinq différents passages : le tableau d’ouverture, la tenue végétale, la tenue en maillot de bain, la tenue de ville et enfin la tenue de soirée. S’il ne veut pas trop donner de détails sur le déroulement de cette soirée, le nouveau président du comité de Moorea promet en revanche du spectacle et des belles surprises pour la population de l’île sœur. « Venez nombreux à cette élection. Les filles sont bien préparées et très motivées . Elles vont vous faire rêver » , affirme - t' il. En attendant, les cinq prétendantes, qui peaufinent leur préparation, ont accepté de se présenter aux lecteurs de Tahiti Infos .