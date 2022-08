Einstein, l'enfant avant le génie

TAHITI, le 21 août 2022 - La pièce de théâtre “Einstein, un enfant à part” sera présentée ce week-end au petit théâtre. Elle raconte une tranche de la jeunesse d’Albert Einstein, fameux physicien théoricien. Le spectacle, familial, est touchant et drôle à la fois. Sur scène, ils sont trois dont Sylvia Roux qui incarne le jeune garçon. Cette performance lui a valu le prix de la meilleure comédienne en 2022 à Avignon.



La jeunesse du célèbre physicien d'origine allemande Albert Einstein débarque sur les planches du petit théâtre. Le spectacle est familial, tendre et drôle à la fois. Il sonne juste et trouve un écho aussi bien chez les enfants, que chez les adultes. Selon Sylvia Roux, comédienne, le spectacle “ donne confiance aux gens de tout âge ”. Le texte est “ sans préjugé ”. Les spectateurs s’identifient aux personnages “ pour mieux les comprendre ”. En particulier, ils développent une certaine empathie pour le petit garçon, différent, et pour sa maman qui doit parfois supporter ce qui apparaît insupportable. “ On a pour elle beaucoup de compassion. ”



“Einstein, un enfant à part” est une pièce de théâtre qui raconte Albert Einstein entre 9 et 11 ans. Le physicien est bien connu pour sa théorie de la relativité restreinte (publiée en 1905) et sa théorie de la gravitation, dite relativité générale, (1915). Il a contribué largement au développement de la mécanique quantique et de la cosmologie, et a reçu le prix Nobel de physique de 1921. Mais qui sait les difficultés traversées pendant son enfance ? La pièce apporte des réponses à cette question.



Elle est adaptée du roman de Brigitte Kernel “Le Monde selon Albert Einstein”, paru chez Flammarion jeunesse. Sur scène, trois comédiens réalisent un véritable tour de force. Tadrina Hocking et Thomas Lempire interprètent 17 personnages, tandis que Sylvia Roux joue Einstein, 9 ans. Elle reconnaît que cela a été “ un défi assez incroyable ”. Jouer un petit garçon alors qu’elle est “ une adulte de 40 ans plutôt féminine ”. Elle a accepté le challenge, “ plus je peux me transformer sur scène, et plus j’aime ça ! ” Une performance remarquable et remarquée qui lui a valu le prix de la meilleure comédienne à Avignon en 2022.



“Tout est vrai !”



Il faut savoir que dans la pièce, “ tout est vrai ” ! L’écriture est le résultat de minutieuses recherches réalisées par Brigitte Kernel. Tout, sauf le nom du petit chien d’Albert Einstein. “ Nous avons fait le choix de l’appeler Trouillard, pour rappeler que dans la vie, tout le monde qu’il soit enfant ou adulte a peur de quelque chose. ” Trouillard, lui, est un chien qui a eu peur des mouches. “ On montre que toute sa vie, finalement, on apprend à avoir moins peur .”



Dans l’ouvrage, Albert Einstein soutient par exemple ceci : “ On dit que je suis très intelligent mais dès qu’il s’agit de m’exprimer devant quelqu’un mes pensées jonglent et déboulent à toute vitesse. Mes mots se coincent dans ma gorge. C’est terrible de se sentir aussi idiot alors qu’on ne l’est pas… Heureusement que j’ai mon chien Trouillard à mes côtés, le seul à me comprendre… ”



“Un petit bonheur”



Sylvia Roux prend beaucoup de plaisir à jouer son rôle. Elle aime tout autant “jouer que transmettre”. Cela fait 20 ans qu’elle est comédienne. Einstein, un enfant à part, compte tout particulièrement. “ C’est un petit bonheur. On sent vraiment qu’il fait du bien à tout le monde, aux spectateurs habitués des scènes comme à ceux qui ne vont jamais au théâtre. ”



Les spectateurs sont unanimes. En sortant de la pièce, ils disent aux comédiens : “ mais qu’est-ce qu’on l’aime ce petit garçon ”. Ils ont de la tendresse pour Albert Einstein. “ Ils affirment apprendre des choses grâce à nous mais insistent surtout sur le fait qu’ils rient, qu’ils pleurent ”, rapporte Sylvia Roux, ravie. “ Si les gens sont contents, que ça les aide à s’accepter et que cela leur permet d’aller mieux, alors l’objectif est atteint .” Elle insiste sur le fait que les spectacles vivants sont d’abord là pour ça, pour “ déclencher et partager des émotions ”. Avec Einstein, un enfant à part il est aussi question de l’autre, du respect de l’autre en général et de l’inconnu en particulier. La pièce est riche d’idées, de mots, de pistes de réflexion. Á la fin des représentations, le livre sera proposé à la vente pour tous ceux qui souhaiteront s’en imprégner dans le temps et le savourer une fois les comédiens partis.



Le génie était dyslexique



Dyslexique, le jeune Albert Einstein est en réalité un surdoué. Mais personne ne sait l'identifier à cette époque. Ridiculisé par ses camarades et l'agacement de sa mère pour son trouble du langage, il trouve refuge dans les chiffres et les livres. Dans ces moments, son esprit dépasse les barrières. Il veut tout savoir pour comprendre le monde. Afin de calmer ses terribles colères, sa mère lui apprend à jouer du piano et son oncle Jacob l'encourage à développer son incroyable talent : les mathématiques et la géométrie ! Derrière le grand génie, prix Nobel de Physique, se cache un enfant malicieux qui a trouvé sa voie.



Pratique



Le vendredi 26 août à 19h30, samedi 27 août à 19h30 et dimanche 28 août 2022 à 17 heures au Petit théâtre de la Maison de la culture.

Durée : 01h05

Spectacle à partir de 8 ans.

Tarif à partir de 2 900 Fcfp (pour les moins de 12 ans)

En vente dans les magasins Carrefour à Radio 1/Tiare FM Fare Ute et

Le vendredi 26 août à 19h30, samedi 27 août à 19h30 et dimanche 28 août 2022 à 17 heures au Petit théâtre de la Maison de la culture.Durée : 01h05Spectacle à partir de 8 ans.Tarif à partir de 2 900 Fcfp (pour les moins de 12 ans)En vente dans les magasins Carrefour à Radio 1/Tiare FM Fare Ute et en ligne

Rédigé par Delphine Barrais le Dimanche 21 Août 2022 à 16:41 | Lu 160 fois