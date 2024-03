Effraction au "kiosque info" tourisme et JO de Teahupo’o

Tahiti, le 30 mars 2024. Loquet forcé et flyers déchirés, les dégâts sont mineurs, mais une plainte a tout de même été déposée.



Dans la nuit de vendredi à samedi, le "kiosque info" du PK 0 de Teahupo’o a été la cible d’une ou plusieurs personnes malintentionnées. Tenus depuis le mois de février par le comité du tourisme de Taiarapu-Ouest pour renseigner les visiteurs sur les offres touristiques à la Presqu’île et sur les Jeux Olympiques, les anciens blocs sanitaires en cours d’aménagement ont été visités.



C’est Vaea Estall, chargée d’accueil, qui a constaté l’intrusion en commençant sa journée. Loquet forcé sur la porte arrière du local, traces de pas dans la salle et quelques flyers touristiques déchirés… Les dégâts sont minimes. Le matériel d’affichage fourni par Paris 2024 a d'ailleurs été épargné.



Une plainte a toutefois été déposée cet après-midi à la gendarmerie de Taravao par la présidente du comité du tourisme, Bernadette Taputu-Wasna. "À la veille des Jeux Olympiques, si les petites effractions commencent et qu'on ne fait rien... C'est une démarche de prévention", estime-t-elle.



Au mois de mars, une centaine de visiteurs locaux et étrangers ont profité de ce point d’information.











