Effondrement d'un immeuble en Chine: un survivant retrouvé trois jours après

Pékin, Chine | AFP | lundi 02/05/2022 - Une personne a été sortie lundi vivante en Chine des décombres d'un immeuble effondré trois jours plus tôt, a annoncé la télévision publique, alors que l'espoir de retrouver des survivants est désormais mince.



Le bâtiment de huit étages, qui abritait un hôtel, des appartements et un cinéma, s'est effondré vendredi dans la ville de Changsha (centre) pour une raison indéterminée.



Lundi, la télévision nationale CCTV a montré les images d'une personne enveloppée dans une épaisse couverture blanche sur une civière. Des secouristes en tenue bleue s'activaient dans une ambulance en vue d'une évacuation vers un hôpital.



La chaîne n'a donné aucune indication sur l'état de santé de cette 8e personne retrouvée.



D'autres images ont montré des sauveteurs toujours à l'oeuvre sur les lieux du sinistre.



Le maire de Changsha, Zheng Jianxin, avait évoqué une "fenêtre en or" de 72h pour les opérations de secours. Avec ce délai passé lundi, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent désormais.



Une quinzaine de personnes restent prises au piège, tandis que 39 autres sont injoignables.



Dimanche, une septième personne avait été retrouvée par les sauveteurs plus de 50h après le début des recherches.



Un mur d'un mètre la séparait alors des secouristes, qui avaient détecté un peu plus tôt des signes de vie, selon CCTV.



Les sauveteurs ont dû se frayer un chemin dans les décombres. Ils ont notamment utilisé des scies circulaires pour dégager plusieurs survivants.



Les autorités n'ont pour l'heure pas donné d'explication à cette catastrophe.



Neuf personnes, dont le propriétaire du bâtiment, ont toutefois été arrêtées dimanche en lien avec cette affaire.



Elles sont soupçonnées d'avoir falsifié un audit de sécurité, selon l'agence officielle Chine nouvelle.