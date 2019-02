Effondrement d'un immeuble à Istanbul: le bilan grimpe à 10 morts

Istanbul, Turquie | AFP | jeudi 07/02/2019 - Au moins 10 personnes ont été tuées dans l'effondrement mercredi d'un immeuble résidentiel de huit étages à Istanbul, selon un nouveau bilan provisoire livré jeudi par les autorités locales.



Le gouverneur d'Istanbul, Ali Yerlikaya, qui avait plus tôt dans la journée fait état d'un bilan de six morts, a indiqué jeudi soir que quatre nouveaux corps avaient été récupérés dans les décombres, selon l'agence de presse étatique Anadolu.

En outre, 13 personnes ont été blessées dans l'écroulement du bâtiment, dont trois gravement, selon M. Yerlikaya.

Situé dans le district de Kartal, sur la rive asiatique d'Istanbul, cet immeuble essentiellement résidentiel de huit étages et comptant 14 appartements s'est effondré mercredi après-midi pour des raisons encore indéterminées.

Le nombre exact de personnes prises au piège des gravats n'est pas connu, et les secouristes fouillent depuis mercredi l'amas de béton et de métal qui a également englouti plusieurs véhicules. Jeudi matin, une fillette de 5 ans a été dégagée vivante des décombres.

Selon les autorités, 43 personnes sont enregistrées à l'adresse de l'immeuble, mais le ministre de l'Environnement et de l'Urbanisme Murat Kurum a indiqué jeudi que plusieurs résidents recevaient des invités au moment de l'effondrement.

Des images de vidéosurveillance diffusées par les chaînes de télévision peu après l'effondrement montrent des personnes s'enfuir en courant alors que le bâtiment s'écroule dans un nuage de poussière.

Les médias turcs ont rapporté que les trois derniers étages de l'immeuble avaient été construits sans autorisation, une pratique relativement courante à Istanbul, mégalopole tentaculaire de plus de 15 millions d'habitants.

Selon la chaîne d'information NTV, des rescapés ont déclaré que l'immeuble était lézardé de fissures et que le bâtiment avait oscillé quelques heures avant l'effondrement.

L'incident illustre une nouvelle fois l'état de fragilité dans lequel se trouvent certains immeubles résidentiels à Istanbul, avec plusieurs effondrements survenus ces dernières années.

Un immeuble de quatre étages s'est effondré l'été dernier après des pluies violentes. En janvier 2017, deux personnes sont mortes lors de l'effonrdrement d'un immeuble dans un quartier populaire de la ville.