Edwin Turi s'est rendu

Tahiti, le 17 juin 2021 - Le cogérant du CET Hitia’a, Edwin Teraiharoa, était sous le joug d’un mandat d’arrêt depuis mardi, avec la prononciation de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Papeete. Il se serait rendu à la gendarmerie de Tiarei hier en milieu d’après-midi. Son avocat a indiqué avoir fait appel mercredi matin.



Edwin Teraiharoa, dit Edwin "Turi", a été condamné mardi par le tribunal correctionnel à une peine mixte de quatre ans dont deux avec sursis probatoire pour homicide involontaire.



Comme il ne s’est pas présenté à son jugement et que le quantum de la peine ferme est égal à deux ans, les magistrats du siège ont décidé de prononcer un mandat d’arrêt à son encontre

Selon nos informations, le cogérant du centre d’enfouissement technique se serait rendu de lui-même à la brigade de gendarmerie de Tiarei, entre 14 heures et 15 heures ce mercredi après-midi, avec une valise en main.



Rétention judiciaire



Me Fromaigeat, son avocat, nous indique quant à lui avoir interjeté appel de la décision du tribunal le mercredi matin même. Comme il s’agit d’un jugement contradictoire en correctionnelle et que le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la partie ferme de la peine, cet appel ne suspend pas la décision d’incarcération.



Selon la procédure, Edwin Teraiharoa devrait être placé en rétention judiciaire, dont la durée ne peut pas dépasser 24 heures. Le parquet en est directement avisé et doit normalement écrouer immédiatement le prévenu : "Il est cependant possible que le procureur de la République décide de ne pas mettre le mandat directement à exécution. Cela peut prendre jusqu’à cinq à six mois", glisse l’avocat, qui précise que son client reste innocent en attendant l’arrêt de la Cour d’appel.