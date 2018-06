Eduardo García veut mener le Venezuela au TOP 10 !

Eduardo García, originaire du Venezuela participera aux 18es Championnats du Monde de Va’a - Vitesse FIV. Fort d’esprit et de caractère, son objectif est de faire partie des 10ers au classement général en Open Men V1-500



Est-ce votre premier Championnat du Monde de Va’a ?



Non, j’ai participé aux Championnats de 2016 en Australie. J’ai 4 ans d’expérience dans ce sport et je ne cesse de m’améliorer. Lors de ces championnats, je me souviens des moments spéciaux de l’inauguration jusqu’au défilé de mon pays. C’est à ce moment précis que débute la compétition.



Comment avez été amener à y participer ?



Je suis allé pour la première fois à un Championnats du monde de Va’a en Amérique du Sud au Brésil. Cette expérience m’a tellement plus que j’y participe chaque année depuis.



Depuis quand pratiquez-vous le Va’a et pourquoi avoir choisi ce sport ?



Je pratique le va’a depuis 4 ans. Pour moi, la mer m’a toujours accompagné dans ma vie, c’est pour cela que j’ai choisi ce sport. C’est aussi une opportunité de vivre des expériences incroyables.



Est-ce que se sera votre premier séjour en Polynésie française ?



Effectivement, ce sera mon premier voyage en Polynésie française. J’ai hâte d’être au paradis de l’eau et dans le berceau du va’a.



Comment et depuis quand vous préparez-vous pour cet événement ?



Je m’entraîne chaque semaine, tant physiquement en étant sur l’eau que psychologiquement. Les 3 mois avant les Championnats, ce sera ma phase ultime de préparation afin d’être prêt.



Selon vous, quels sont les facteurs essentiels pour progresser en Va’a ?



Pour progresser dans le va’a, il faut connaître l’eau, l’environnement qui nous entoure, s’entraîner régulièrement, c’est la clé de réussite pour améliorer sa technique et sa résistance à la fatigue.



Dans quel état d’esprit abordez-vous ces championnats et quelles en sont vos attentes ? Vos objectifs ?



Les championnats de juillet, sont un défi pour moi, que je réussirais à relever avec l’aide de beaucoup de personnes proches. J’espère faire mieux qu’en Australie et faire partie du top 10 dans ma catégorie.