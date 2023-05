Édouard Fritch visite le chantier du centre “Pu o te Hine Here”

Tahiti, le 10 mars 2023 – La présidente du Conseil des femmes de Polynésie, Minarii Galenon, a présenté ce mercredi, l'avancement du chantier du centre d'hébergements d'urgence “Pu o te Hine Here”, au président Édouard Fritch. Le centre, qui sera dédié aux femmes victimes de violences conjugales.



Ce mercredi, la présidente du Conseil des femmes de Polynésie, Minarii Chantal Galenon, a présenté l'avancement du chantier du futur centre d'hébergements d'urgence “Pu o te Hine Here”, au président Édouard Fritch, au vice-président Jean-Christophe Bouissou et à la ministre des Solidarités Virginie Bruant. Pour rappel, l'inauguration de ce centre d'hébergement d'urgence dédié aux femmes victimes de violences conjugales, devrait avoir lieu le 22 juin prochain. Une date significative, car il s'agit du 41e anniversaire du Conseil des femmes de Polynésie, fondée en 1982 et reconnue d'intérêt général en 2017. Il regroupe à ce jour, 20 associations féminines différentes. La construction de ce centre s'inscrit également dans un projet d'éducation et d'insertion professionnelle, initié par le foyer “Pu o te Hau”. Dans un communiqué, le Pays déclare que même si la Polynésie a “réalisé des avancées considérables en matière de condition féminine, la situation de la plupart des femmes et des filles évolue encore trop lentement”.