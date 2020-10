Edouard Fritch testé positif au Covid-19

Tahiti, le 11 octobre 2020 – La présidence a annoncé dimanche en fin de matinée le dépistage positif au Covid-19 du président du Pays, Edouard Fritch, à son retour de Paris.



Le président Edouard Fritch a été déclaré positif au Covid-19 à son retour de Paris, a annoncé dimanche midi la présidence dans un communiqué. Par mesure de précaution et de protection, sa compagne, qui a voyagé à ses côtés, a également été testée et est négative.



"Conscient de la vivacité de la propagation du virus à Paris, le Président Fritch a néanmoins pris le risque d’aller à la rencontre des autorités nationales, pour défendre des dossiers vitaux pour la Polynésie tels que la convention santé-solidarité, le Contrat de développement et de transformation, les abris de survie dans les îles et la relance économique de la Polynésie française. Cette mission était nécessaire", indique le communiqué.



En outre, la présidence affirme qu'Edouard Fritch avait parfaitement suivi l’ensemble du protocole ETIS avant son embarquement à Roissy. Il avait été déclaré négatif au test RT-PCR effectué à Paris, trois jours avant son départ, condition impérative, pour laquelle il ne peut y avoir de dérogations, pour être autorisé à embarquer. L’état de santé du Président Fritch n’est pas préoccupant. Il se confinera durant les 7 jours préconisés par les autorités sanitaires, tout en continuant à gérer le Pays.