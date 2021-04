Edouard Fritch salue la mémoire d'Eric Raoult

Tahiti, le 18 avril 2021 - Le président du Pays Edouard Fritch et son gouvernement ont tenu à saluer ce week-end la mémoire de l'ancien ministre de Jacques Chirac et soutien du Tahoera'a de Gaston Flosse, Eric Raoult, décédé vendredi à l'âge de 65 ans.



La présidence a diffusé vendredi un message de condoléance après l'annonce de la disparition à 65 ans de l'ancien ministre de Jacques Chirac, Eric Raoult. Député-maire de Seine-Saint-Denis, ministre de l’Intégration et de la lutte contre l’exclusion, puis ministre délégué à la Ville et à l’Intégration, Eric Raoult était un "fin connaisseur de l’Outre-mer et de la Polynésie en particulier", rappelle le communiqué de la présidence. L'ancien ministre, qui s'était déplacé en 2006 au fenua, était surtout un fin soutien au niveau national du Tahoera'a de Gaston Flosse. "Pendant des années, on a été bien content de l'avoir. Il a su calmer la population à l'époque des essais nucléaires. Avec Chirac, ils étaient pareils, c'était une amitié fidèle", déclarait notamment Eric Raoult au Monde en 2010 à propos du président du parti orange. Dans leur communiqué, le président et l’ensemble des membres du gouvernement ont tenu à "saluer la mémoire de cette personnalité politique et adressent leurs sincères condoléances à sa famille".