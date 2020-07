Edouard Fritch s’intéresse à la “nouvelle route du corail”

Tahiti, le 29 juillet 2020 - Le Président Edouard Fritch s’est entretenu, mardi matin, avec Olivier Bôle, consultant aéronautique de Pacific Aero Consult. Parmi les discussions, le projet de restauration de la “nouvelle route du corail” par la compagnie Fly Coralway, qui pourrait favoriser les échanges trans-Pacifique en cette période de crise.





Et si la crise liée au Covid-19 pouvait jouer en faveur de la reprise de la “nouvelle route du corail” ? La restauration de cette ligne a en tous les cas été abordée lors d’un entretien mardi matin entre le Président Edouard Fritch et Olivier Bôle, consultant aéronautique de Pacific Aero Consult, et également porteur de ce projet.

Comme annoncé sur le site internet de la compagnie Fly Coralway, anciennement WF Aviations, cette nouvelle route aérienne relierait la Polynésie, les Samoa, Wallis, Fidji, et la Nouvelle-Calédonie à raison de plusieurs rotations par semaine à partir de la mi-2021. La route du corail était autrefois exploitée, dans les années 50, elle reliait Auckland à Papeete en transitant par Fiji, Samoa et les îles Cook en une trentaine d’heures.

Selon la Présidence de la Polynésie française, elle représenterait une opportunité à saisir et à mettre en œuvre pour une meilleure intégration régionale particulièrement dans le contexte actuel où certaines compagnies aériennes de la région traversent des périodes difficiles. L’objectif est de développer la connectivité aérienne dans la région au bénéfice des communautés et des économies insulaires.

Ce projet de desserte aérienne régionale implique un renforcement des liaisons aériennes entre les territoires francophones et les autres états et territoires du Pacifique.