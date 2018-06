Edouard Fritch rencontre Marie-Anne Poussin-Delmas, directrice générale de l'IEOM

PAPEETE, le 06 juin 2018 - Le Président Edouard Fritch, accompagné du Vice-Président Teva Rohfritsch, s’est entretenu, mardi, avec Marie-Anne Poussin-Delmas, directrice générale de l'Institut d'émission d’outre-mer.



Le président Edouard Fritch a reçu, mardi, une délégation de l'Institut d'émission d’outre-mer. Cet dernière comprenait Marie-Anne Poussin-Delmas, président de l’IEDOM et directeur général de l’IEOM, Philippe La Cognata, Directeur de l’institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) et de l’Institut d’ Emission d’outre-mer (IEOM), et Claude Periou, Directeur de l’IEOM en Polynésie française.



L’Institut d’émission d’outre-mer assure le rôle de banque centrale dans les collectivités ayant pour monnaie le franc Pacifique, en Polynésie française mais aussi en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Créé en 1966 sous la forme d’un établissement public pour exercer le privilège de l’émission monétaire, ses trois principales missions sont la stratégie monétaire, la stabilité financière et les services à l’économie, en faveur du développement économique des territoires dans lesquels il intervient.