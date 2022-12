Édouard Fritch présente ses vœux et ses excuses

Tahiti, le 24 décembre 2022 - Vendredi lors de son communiqué traditionnel, Édouard Fritch a présenté ses vœux aux Polynésiens. Il a souhaité évoquer les grands défis de l’année et également s’excuser des “reproches” qui lui ont été faits.





Comme chaque année, le président du Pays a présenté, vendredi, ses vœux aux Polynésiens à travers un communiqué. Il évoque l'année écoulée qui n’a laissé “aucun répit”, avec la fin de la crise covid et la guerre en Ukraine. Par la suite, Édouard Fritch rappelle les nombreuses actions qu’il a menées pour “préserver la solidarité et atténuer autant que possible les effets de ces crises” comme avec la revalorisation du Smig et des prestations sociales. Il également souhaité adresser “une pensée pour les plus démunis, pour celles et ceux qui sont dans la souffrance et la peine, dans la difficulté et la maladie, dans la solitude et le deuil”.



“J’ai voulu vous demander pardon”



Dans ce communiqué, le président a voulu s’exprimer une nouvelle fois sur, comme il l’écrit “tous les reproches qui m’ont été faits”. Ainsi, il demande une nouvelle fois “pardon” aux Polynésiens. Il affirme “trop aimer” son peuple et son Pays et souhaite retrouver leur “confiance”. Il conclut son communiqué en souhaitant à toutes et à tous, une bonne et heureuse année.



Rédigé par Thibault Segalard le Samedi 24 Décembre 2022 à 11:24 | Lu 294 fois