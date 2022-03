Edouard Fritch invite à une prière pour la paix en Ukraine

Tahiti, le 2 mars 2022 - Le président Edouard Fritch annonce l'organisation d'un rassemblement œcuménique jeudi soir à la présidence pour prier en faveur de la paix des peuples d’Ukraine et de Russie.



Un rassemblement œcuménique est organisé ce jeudi soir à la présidence pour "appeler l’intercession de notre Seigneur en faveur de la paix des peuples d’Ukraine et de Russie" a déclaré le président Edouard Fritch mercredi, en marge de l’annonce de la levée partielle de l’obligation vaccinale et de l’assouplissement des mesures sanitaires. Pour le chef de l’exécutif, les "Polynésiens ont toujours su témoigner leur affection et leur solidarité avec les peuples dans la souffrance, comme nous venons encore de le faire récemment pour nos frères des Tonga". Aussi propose-t-il à "l’ensemble des églises" de s'unir à la présidence pour concrétiser cet élan d’affection et de solidarité lors d’une prière, jeudi soir.