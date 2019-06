Edouard Fritch : « il faut trouver des solutions pour les chômeurs de longue durée »

PAPEETE, le 3 juin 2019. Les participants de sixième conférence économique vont plancher ce matin pour trouver les mesures à mettre en œuvre pour créer encore davantage d’emploi et favoriser l’accès de tous les Polynésiens aux services bancaires. Leurs idées seront présentées mercredi après-midi.





La sixième conférence économique, organisée par la vice-présidence, s'est ouverte ce lundi après-midi. Trois ateliers ont été mis en place. Le premier concerne la fiscalité. Les participants feront le bilan des mesures des dernières années mises en place, avant de voir comment ces mesures peuvent être améliorées.



Le deuxième atelier traitera de l’emploi. Les participants devront répondre à la difficile question : « comment générer plus d'emplois en cette période de croissance économique ? » « L’objectif est d’atteindre 70 000 emplois comme avant la crise de 2008 », a rappelé Christophe Plée, président de la CPME. « Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation actuelle », a commenté quelques minutes plus tôt », le président du Pays, Edouard Fritch. « La dynamique de l’emploi permet d'absorber les nouveaux arrivant sur le marché de l’emploi mais il faut trouver des solutions pour les chômeurs de longue durée. Le redressement de l’économie est une réalité (…) mais les effets sur l’emploi sont encore trop timides. Il faut s'interroger sur les leviers qui pourraient créer encore plus d’emplois ».



Le dernier atelier abordera l’inclusion bancaire. Il s’agit d’améliorer l'accès aux services bancaires et à en faciliter l'usage pour les particuliers et les entreprises. La restitution des débats aura lieu mercredi après-midi.



Avant la présentation de ces ateliers, les directeur de l'Institut d'émission d'outre-mer, Claude Periou, et le nouveau directeur de l'ISPF, Nicolas Prud'homme, ont chacun fait un point sur la situation économique polynésienne et le besoin de prendre en compte le contexte économique international.



Claude Periou a mis en garde sur le « ralentissement général de la croissance » sans qu’il y ait « à ce stade la crainte d'une récession mondiale ». « Ce ralentissement de la croissance touche aussi les pays émergents et en développement », a-t-il expliqué. « Le commerce mondial se ralentit. Cela se traduit par un repli de 0,4% du commerce mondial en janvier pour la première fois depuis 2009 ».



Le directeur de l’IEOM a aussi indiqué que « le prix du pétrole a rebondit de 28% depuis le début de l'année. »

Autres sujets qui méritent l’attention : « la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis », « la montée préoccupante des endettements souverains et de privés ». Cette dette touche les pays émergents mais aussi occidentaux. La dette supportée par les firmes américaines a atteint des niveaux record. La dernière fois que ces augmentations étaient très fortes. Cela a coïncidé avec la crise de la bulle Internet, dite du « dot.com » en 2000-2002 puis la crise des subprimes survenue en 2007.



Le directeur de l’IEOM conclut : « l’environnement international est porteur malgré quelques inquiétudes ». Il existe selon lui « une fenêtre de tir qui reste ouverte pour poursuivre les réformes

Dans cet environnement porteur, il faut néanmoins se pencher sur la manière de mieux partager les fruits de cette prospérité notamment en favorisant les inclusions ».