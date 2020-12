Edouard Fritch forme un pourvoi dans l'affaire Erima

Tahiti, le 16 décembre 2020 - Condamné le 10 décembre dernier en appel à une amende d'un millions de Fcfp pour "détournement de fonds publics" dans l'affaire de la citerne d'Erima, le président du Pays, Edouard Fritch, a finalement décidé de se pourvoir devant la Cour de Cassation.



Jeudi 10 décembre dernier, l'ancien président et maire de Pirae, Gaston Flosse, a été condamné en appel à deux ans de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et dix millions de Fcfp d'amende dans l'affaire de la citerne d'Erima. L'actuel président et maire de Pirae, Edouard Fritch, a quant à lui écopé d'un million de Fcfp d'amende. Les deux hommes ont également été sommés de rembourser plus de 80 millions de Fcfp à la commune.



Si Gaston Flosse avait indiqué, dès la sortie de l'audience, qu'il allait se pourvoir devant la Cour de cassation, le conseil d'Edouard Fricth, Me Yves Piriou, avait expliqué que son client se laissait quelques jours pour y réfléchir. L'actuel président du Pays a finalement décidé de se pourvoir devant la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Notons que les sœurs Ilda Chalmont et Olga Handerson, respectivement condamnées à des amendes de 10 millions et 5 millions de Fcfp en appel, se sont, elles-aussi, pourvues devant la juridiction parisienne.