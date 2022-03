Edouard Fritch et Dominique Sorain ​en tournée à Teva i Uta

Tahiti, le 3 mars 2022 – La commune de Teva i Uta a reçu jeudi matin une délégation officielle État-Pays pour le lancement officiel du chantier de la nouvelle caserne de sapeur-pompiers, et de l’inauguration de la nouvelle maternelle de Papeari puis de la maison de quartier de Titaaviri.



Le président Édouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Sorain ont conduit procédé jeudi matin à deux inaugurations et à une pose de première pierre à Teva i Uta. Des bâtiments de services publics qui représentent 806 millions de Fcfp d’investissement sur la commune. La délégation officielle conduite par le chef de l'exécutif et le représentant de l'Etat s’est d’abord rendue sur le site d’Atimaono, pour procéder à la pose de la première pierre du futur centre d’incendie et de secours de la commune. Une fois construite, la structure permettra d’offrir aux sapeurs-pompiers de cette commune du Sud de Tahiti des locaux adaptés pour gérer en moyenne 1 800 interventions annuelles. La caserne prévoit d’accueillir un effectif de 11 sapeurs-pompiers permanents.

Le Centre de gestion et de formation (CGF) a en outre pour projet de faire de cette structure la future plateforme de formation des soldats du feu de la Polynésie française. L’édification de cette structure, d’un coût total de 281 millions de Fcfp, est assurée par une subvention du Fonds Intercommunal de Péréquation (FIP) à hauteur de 225 millions de Fcfp complétée par 56 millions de Fcfp financés par la commune.



Nouvelle maternelle



En deuxième partie de matinée, la délégation s’est rendue à Papeari pour inaugurer la nouvelle école maternelle. La construction de cette nouvelle école a également été financée grâce à une dotation du FIP à hauteur de 478 millions de Fcfp complétée par une contribution communale de 25 millions de Fcfp. L’établissement scolaire peut accueillir jusqu’à 200 élèves dans huit classes allant de la section des tout petits (STP) à la section des grands (SG). Ses bâtiments répondent aux normes environnementales et prennent en compte les exigences en termes d’économies d’énergie.

Le conseil municipal de Teva i Uta a décidé de nommer l’école maternelle du nom de Choi Cheong Ah Min, en mémoire de celui qui fut le premier chef de district de Papeari en 1919. Il fut par ailleurs le premier polynésien à être nommé chevalier de la légion d’honneur en 1963, en qualité d’ancien soldat du Bataillon mixte du Pacifique engagé pendant la guerre de 14-18.



Cette visite officielle à Teva i Uta s’est achevée avec l’inauguration de la maison de quartier et d’une aire de jeux dans la résidence Titaaviri de Papeari. Cette résidence regroupe 42 logements construits en 2008. Les nouvelles infrastructures ont été construites pour améliorer la cohésion sociale et le cadre de vie des locataires. Les travaux s’élèvent à 47,5 millions de Fcfp financés à 100% par une subvention du Pays.



Rédigé par Avec communiqué le Jeudi 3 Mars 2022 à 19:06 | Lu 84 fois