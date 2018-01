Edouard Fritch découvre le nouveau visage de la Pointe Vénus

MAHINA, le 6 janvier 2018 - Une délégation gouvernementale conduite par le président Fritch, s’est rendue, vendredi matin, à Mahina, pour rencontrer le maire de la commune, Damas Teuira, et ses équipes.



A cette occasion, il a notamment été question du site de la Pointe Vénus, dont le chantier de rénovation et d’embellissement est en phase d’achèvement.



Après une réunion à la mairie, les responsables gouvernementaux et communaux se sont rendus ensemble, à la Pointe Vénus, afin de mobiliser les acteurs en charge des travaux et faire en sorte ainsi que ceux-ci soient terminés sous peu.