Edouard Fritch de retour et « au travail dès lundi»

Tahiti, le 28 octobre 2023 - Le leader du Tapura Huiraatira, Edouard Fritch est rentré de France vendredi soir « en forme » et avec « beaucoup de bonheur » après plusieurs semaines passées en métropole pour des raisons de santé. Accueilli par ses troupes et par Gaston Flosse, Edouard Fritch s’est dit prêt à se remettre au travail « dès lundi » pour réfléchir à proposer « une alternative à cette majorité actuelle » avec la création une plateforme autonomiste.





« C’est le grand soir. Après quasiment six semaine d’absence, je suis revenu au Pays avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie pour retrouver ma famille, mes amis politiques, pour retrouver les collaborateurs de l’assemblée, les adjoints de la commune de Pirae…enfin ils étaient tous là ce soir pour m’accueillir et ça fait très chaud au cœur », a déclaré, ému, Edouard Fritch vendredi soir dans une vidéo publiée par son parti à son arrivée à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Son ancien meilleur ennemi, Gaston Flosse était également présent pour couronner son ancien gendre avec lequel il s’est réconcilié entre les deux tours des dernières élections territoriales.



Edouard Fritch revient « en forme » même s’il « reste sensible » et « un peu fatigué » et il a tenu à saluer les « nombreux messages de soutien » et les « prières » qui l’ont aidé à « lutter » après son opération. Il compte « reprendre le travail dès lundi ». « Avec notre ami Gaston Flosse qui était aussi venu m’accueillir ce soir, nous allons continuer notre réflexion sur cette plateforme autonomiste. J’ai vu Teva Rohfritsch à Paris, donc on va continuer à réfléchir, à travailler, continuer à tout mettre en place et être l’alternative à cette majorité actuelle, au gouvernement actuel parce qu’on ne sait pas ce qui peut arriver demain, mais il nous faut être prêt ».

Rédigé par Stéphanie Delorme le Samedi 28 Octobre 2023 à 12:42 | Lu 839 fois