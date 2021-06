Edouard Fritch célèbre la fête de l'Autonomie à Paris

Tahiti, le 29 juin 2021 - Edouard Fritch a célébré la fête de l'autonomie depuis la délégation de la Polynésie française, mardi. Le président de la Polynésie française est à Paris avec la délégation Reko Tika, en vue de la "Table ronde de haut niveau" sur le nucléaire organisée les 1er et 2 juillet sur proposition du président de la République.



"C’est une première dans notre histoire qu’un président de la Polynésie française soit à Paris en ce jour où, aux Marquises, aux Australes, aux Tuamotu, aux îles Sous-le-Vent, aux îles du Vent, nos populations se rassemblent pour entonner l’hymne et saluer le drapeau polynésien", a constaté avec émotion Edouard Fritch, mardi dans les locaux de la Délégation, boulevard Saint-Germain, pour la célébration du 37e anniversaire du statut d'autonomie de la Polynésie française. Paris où le chef de l'exécutif local est attendu cette semaine avec la délégation Reko Tika, à la "Table ronde de haut niveau" sur le nucléaire organisée les 1er et 2 juillet sur proposition du président de la République.



Edouard Fritch a profité de l'allocution prononcée en ouverture de cette célébration décentralisée pour saluer le "sens collectif de la responsabilité" et la mobilisation des Polynésiens "pour lutter contre le coronavirus. Par cette expérience, nous montrons que les mots et les actes sont convergents. Cette expérience nous montre aussi que les mots solidarité, dévouement et discipline dont les Polynésiens ont su faire preuve sont encore des réalités dans notre pays. Merci à vous, mes chers compatriotes. L’autonomie c’est aussi affirmer et assumer une identité particulière. L’Autonomie, c’est être soi-même, c’est être de son peuple".



Une centaine de personnalités



Auparavant, après une prière en tahitien du pasteur Nelson Hioe, l’hymne territorial avait été entonné par l’assistance, suivi de la marseillaise, tandis que s’effectuait la levée des drapeaux. Une centaine de personnes avaient tenu à fêter l’autonomie. Parmi les personnalités, l’on pouvait apercevoir notamment François de Kerever, conseiller Outre-mer du président de la République, Virginie Kles, conseillère Outre-mer du Premier ministre, les ministres polynésiens, Maël Disa, délégué interministériel à l’égalité des chances, la sénatrice Lana Tetuanui, le sénateur Teva Rohfritsch, la députée Maina Sage, Sylvana Puhetini, première vice-présidente de l'assemblée de Polynésie, Eugène Sommers président du Cesec, ainsi que les maires d’Arue, de Hao et des Gambier.



Après un court spectacle de la troupe Aloha Tahiti Show de Teriitehau Taputu, le président de la Polynésie française est allé saluer la foule. Puis, Edouard Fritch a visité l’exposition itinérante La belle histoire de Tahiti et ses îles en compagnie de ses invités et de Frank Doucet, le producteur de cet événement dont la Délégation de la Polynésie française est partenaire.