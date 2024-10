Edna Tepava, Miss Tahiti 1973 et première Miss France tahitienne en 1974 est décédée

Tahiti le 6 octobre 2024. La première Miss France du Fenua quitte la scène.





C'est avec une profonde tristesse que le comité Miss Tahiti partage ce dimanche 6 octobre le décès d'Edna Tepava, Miss Tahiti 1973 et notre première Miss France tahitienne en 1974.

Son élection à l’hôtel Tahiti au cours de laquelle huit candidates postulaient n'avait à l'époque fait aucun doute. Edna Tepava était accompagnée de Yasmina Gobrait pour Miss Tiurai, Martine Mahai comme première demoiselle d’honneur et Manalina Pouhira en deuxième demoiselle d’honneur .



Cousine de Dominique Tepava (Miss Tahiti 1969), Edna était alors âgée de 18 ans et était secrétaire à Papeete. C'est avec une profonde tristesse que le comité Miss Tahiti partage ce dimanche 6 octobre le décès d'Edna Tepava, Miss Tahiti 1973 et notre première Miss France tahitienne en 1974.

"Son parcours, sa beauté et sa spontanéité ont marqué l'histoire de notre fenua, faisant rayonner la Polynésie française à travers le monde", explique le comité.

Elle s'est éteinte en métropole à l'âge de 69 ans, après un courageux combat contre la maladie. Ses cendres seront rapatriées à Tahiti conformément à ses dernières volontés, et une messe sera célébrée à Papeete en son honneur.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 6 Octobre 2024 à 12:20 | Lu 1492 fois