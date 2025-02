Edito - ​L’amour et le remaniement

Ici, où le soleil se lève avec la promesse d'un jour meilleur et l’air murmure des histoires d'amour, la Saint-Valentin s'annonce sous des auspices étranges, cette année. Question d’agenda : un souffle de politique vient troubler un peu trop curieusement l'atmosphère. Le remaniement ministériel, l’annonce du gouvernement Brotherson 3, tout frais emballé, ce vendredi après-midi à 15 heures, s'invite à la fête aujourd’hui, soulevant quelques sourcils et, il faut bien le craindre, une curiosité molle.



Ah, le portefeuille du Logement confié à Oraihoomana Teururai ! Voilà une décision qui, à coup sûr, semble résumer toute l'effervescence d'une institution qui se plait à multiplier les succès de communication. À côté de cela, les quelques ajustements à la marge, comme le classicisme d'un plat réchauffé, risquent d’ajouter une touche de routine à cette valse ministérielle ; rien qui ne puisse réellement ébranler le cœur des citoyens.



Pour un jour où l’on se focalise sur la délicatesse des sentiments et sur les promesses d’un amour vibrant, cette annonce risque fort de s'évanouir comme un nuage de vapeur au soleil. Les amoureux continueront d'écrire leur propre roman, indifférents aux soubresauts des gouvernants. Est-ce que la nomination d'un nouveau ministre du Logement, par ailleurs aux missions déterminantes pour notre collectivité, constituera la clé de voûte de cette fête des amoureux ? Loin s'en faut. Tandis que l'on s'émerveille devant une déclaration d'amour ou un regard complice, de tels aménagements politico-administratifs semblent bien dérisoires et disent tout le contraste qu’il y a entre le cœur des hommes et les rouages du politique.



Peut-être serait-il bon, aujourd’hui, de relativiser l'importance de cette intrusion gouvernementale dans notre fête des amoureux. Plutôt que de se laisser happer par les discours convenus et les nouvelles spectaculaires, retournons à l’essentiel : l’amour pur, celui qui s’épanouit dans la réalité tangible, bien au-delà des promesses de lendemains qui chantent. En ce jour dédié à la passion, les couples doivent se rappeler que, quoi qu’il en soit des décisions gouvernementales, leur bonheur demeure ancré dans ce qu’ils bâtissent ensemble.



Ainsi, en ce jour où le cœur bat la chamade, rappelons-nous que, même si le gouvernement Brotherson 3 s’offre à nous comme un épisode annoncé, dans les bras de l'être aimé, nous demeurons maîtres du programme. Celui d’un moment pour célébrer ce qui est réellement précieux, loin des chiffres et des manigances politiques : la tendresse, la complicité, la connivence des âmes, et ces instants suspendus où tout devient possible à deux.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Jeudi 13 Février 2025 à 16:45 | Lu 165 fois