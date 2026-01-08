

Édith Tavanae, l’aboutissement d’une vie

Tahiti, le 26 janvier 2026 - Le 24 janvier 2026 restera une date importante pour la boxe polynésienne, comme dans la vie d’Édith Tavanae. Notre ’aito a remporté le titre de championne de France dans la catégorie Élite – 80 kg. Un aboutissement pour cette boxeuse hors pair qui a construit, au fil des années, un palmarès et une boxe incroyables. Entre sacrifices et passion, la championne a enfin décroché le Graal. Une performance de haut niveau qui prouve que la boxeuse en a encore dans les gants.



C’est à La Rochelle, ce samedi, qu’Édith Tavanae a ébloui le monde de la boxe. Une décision unanime des juges et un titre de championne de France qu’elle ne doit qu’à elle-même : “J’ai encore du mal à réaliser. Cela fait tellement longtemps que je m’entraîne, que je fais des combats, que je gagne, que je perds. C’est un sport tellement exigeant et dur. Mais qu’est-ce que je l’aime”, confie-t-elle. À 37 ans, Édith est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Mais tant que la passion est là et que son corps suit, elle ne veut pas arrêter pour ne pas avoir de regrets : “C’est vrai que j’aurais pu mettre fin à ma carrière il y a longtemps. Mais j’ai toujours autant envie de faire ce sport et tant que je peux, je continue. Je sais que je ne combattrai pas encore dix ans, mais j’aimerais au moins arriver jusqu’aux Jeux du Pacifique. Mais rien n’est fait encore.”



Pourtant, la récente championne d’Oceania et la toute nouvelle championne de France a pris une belle option pour la qualification. Surtout qu’elle a battu une jeune boxeuse, Camille Vincent, 22 ans, plus lourde et portée sur l’offensive : “C’est elle qui a attaqué tout le combat. Elle est jeune, donc très fougueuse. Elle a enchaîné énormément de coups, mais qui ne me touchaient pas ou alors qui n’étaient pas assez puissants. Je m’étais bien entraînée pour avoir une garde hermétique et surtout être efficace sur les coups que je portais. J’ai dû adapter ma boxe au fil des années. Pour ce combat, j’avais mis en place une stratégie qui a bien fonctionné.”



Encore des objectifs dans la tête



Une stratégie de combat bien maîtrisée, mais aussi un poids de forme qui correspondait à ses attentes : “Je l’avais vue boxer l’année dernière et je me disais que ça pourrait être intéressant de la combattre en moins de 80 kg. Elle se rapproche plus des 80 kg, ce qui lui donne énormément de force, mais moi je voulais être à la limite (75,500 kg). Donc je me suis maintenue entre 73 kg et 74 kg pendant ma préparation, et un peu d’eau m’a permis d’être au poids le jour de la pesée. Je pense que c’est le bon poids pour moi, car il faut être endurante et puissante.”



Car sur trois rounds de trois minutes, il fallait être résistante. Et notre championne l’a été, avec les trois rounds remportés. Une très belle performance sous les yeux de sa fille Temeiana, qui a déménagé en France en septembre pour y poursuivre ses études et s’aguerrir dans son sport, la boxe. Une histoire de famille : “Ça a été un grand changement pour elle. Car avec ses études et l’adaptation à la métropole, elle n’a pas pu beaucoup s’entraîner. Elle va combattre dans 15 jours aux championnats de France de sa catégorie. Ce sera dur, mais c’est une expérience pour elle. Et quand elle se sera bien organisée, elle pourra reprendre un rythme plus intense d’entraînements et sera mieux préparée pour l’année prochaine.”



La bienveillance d’une maman qui ne souhaite que la réussite de son enfant. Et Édith connaît bien les sacrifices qu’il faut faire pour atteindre son but : “Il ne faut pas avoir de regrets et faire tout ce que l’on peut pour atteindre ses objectifs.” Des objectifs qui ne sont pas encore tous réalisés. Mais en attendant, Édith va rester un peu dans le coin pour s’occuper de sa fille et pourquoi pas, combattre : “Mon coach est en train de chercher un possible combat en Europe, au Portugal ou en Italie. Ce sera l’occasion de découvrir le pays”, sourit-elle. Insatiable Édith.



