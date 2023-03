Edith Tavanae goûte aux championnats du monde amateur de boxe

Tahiti, le 20 mars 2023 - Edith Tavanae, 34 ans, a participé dans la nuit de dimanche à lundi, en Inde, à ses premiers championnats du monde de boxe amateur. Pour son entrée en lice, la Tahitienne (-70 kg) avait hérité d'un gros morceau avec l'Algérienne Ichrak Chaib, médaillée de bronze l'année dernière aux Mondiaux. Pas d'exploit pour Tavanae qui s'est inclinée par arrêt de l'arbitre dès la première reprise.



C'est le rêve d'une vie qu'a réalisé, ce lundi, Edith Tavanae en montant pour la première fois sur le ring pour des championnats du monde de boxe amateur organisés par l'IBA, l’International Boxing Association. La Tahitienne de 34 ans, qui boxe depuis ses 12 ans, a titillé en Inde le gratin du noble art. À New Delhi, Edith Tavanae a notamment pu croiser la championne olympique de Rio et championne du monde, la Française Estelle Mossely. “C’est la concrétisation de toute une carrière de boxeuse, je suis émue de vivre cette expérience car l’espoir fait vivre”, a déclaré celle qui est également couturière. “22 ans après avoir mis les pieds pour la première fois sur un ring, qui aurait cru que je puisse participer aux championnats du monde. C’est donc une belle opportunité que je vais saisir et qui me pousse à continuer à y croire.”



Des Mondiaux de boxe qui se déroulent également dans un contexte particulier puisque plusieurs nations comme les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne ont décidé de boycotter l'événement. L'idée étant de protester contre la présence de boxeurs russes et biélorusses en Inde. Le président de l'IBA, le Russe Umar Kremlev, bénéficie entre autres du soutien financier du géant gazier Gazprom.



Un combat éclair



Une fois passé tout ce contexte, Edith Tavanae, engagée dans la catégorie des -70 kg, avait évidemment un combat à disputer. C'était donc ce lundi face à l'Algérienne, Ichrak Chaib, 22 ans. Un gros morceau pour la Tahitienne puisqu'elle héritait de la médaillée de bronze des derniers championnats du monde. Et malheureusement, pour la protégée de Sergio Bordes, il n'y a pas eu photo au cours du combat.



D'entrée Edith Tavanae a subi les assauts de son adversaire avant d'être rapidement comptée au bout de seulement 40 secondes dans la première reprise. L'arbitre l'a ensuite laissée reprendre mais au bout d'une nouvelle salve de coups de l'Algérienne le combat a été définitivement arrêté. Mais on peut imaginer que l'essentiel était ailleurs pour la Tahitienne.



À noter qu'en mai prochain ce sera au tour de Henere Tetoofa et de Heiarii Mai de disputer les championnats du monde masculins de boxe amateur, organisés du côté de l'Ouzbékistan.