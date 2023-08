Edgar Tetahiotupa : “Il faut oser écrire et parler nos langues”

TAHITI, le 22 août 2023 - Membre du jury du concours d’écriture ‘Ārere, Édgar Tetahiotupa invite les candidats à oser dire et écrire, à suivre la dynamique car les langues polynésiennes sont “l’affaire de tous”. La clôture des inscriptions est repoussée jusqu’à vendredi.



Le concours ‘Ārere est gratuit et ouvert à tous. La date limite des inscriptions vient d’être repoussée pour donner sa chance au maximum d’auteurs et lecteurs en herbe. Vous avez jusqu’au vendredi 25 août à midi. “Il faut oser”, exhorte Edgar Tetahiotupa. Homme de lettres et de culture, enseignant, anthropologue, il est membre du jury du concours. Selon lui il faut suivre la dynamique, saisir les occasions, “ il ne faut jamais rien mettre à l’écart quand il s’agit de bonnes initiatives ”. Les langues polynésiennes “ nous concernent tous ”.



Écrire ou déclamer



Lorsqu’il a été sollicité pour participer à l’événement, Edgar Tetahiotupa n’a pas hésité. “ J’aime la nouvelle forme de pensée qui est portée par ‘Ārere, à savoir la dédramatisation .” ‘Ārere, qui a vocation à se renouveler chaque année, est ouvert aux textes écrits dans une des langues autochtones de Polynésie française. Pour la première édition, le thème choisi est “Pehepehe no tō ‘u fenua” [Ode à mon pays]. Le concours récompensera le meilleur auteur et le meilleur orateur, pouvant être une même personne ou deux personnes différentes. De nombreux lots sont en jeu dont un billet d’avion Papeete/Los Angeles, des billets d’avion pour les îles, des smartphones, des brunchs, des bons cadeaux, des abonnements cinéma, des goodies…



Quatre catégories sont ouvertes en écriture : du jeune auteur en herbe aux plus confirmés. Il y a la catégorie Jeunes, divisée en ‘Ārere iti (11 ans à 14 ans inclus) et ‘Ārere nui (15 ans à 17 ans inclus), et la catégorie Adultes à partir de 18 ans avec les Ārere ava tau (auteur amateur) et les Ārere tau (auteur confirmé). Est considéré comme un auteur confirmé, la personne ayant déjà publié au moins deux textes de toute nature quel que soit le support d’édition, ou ayant écrit un thème pour un groupe de danse ou de chant lors des concours Heiva i Tahiti ou Hura Tapairu.



Les orateurs auront pour leur part à déclamer l’un des textes sélectionnés au concours d’écriture. Celui-ci peut être l’auteur du texte ou une personne choisie par l’auteur. L’orateur participera au concours ‘Ārere pour le prix du meilleur orateur. Il n’y a pas de catégorie spécifique ni de conditions de participation pour l’orateur.



“On apprend toujours quelque chose”



En tant que juré, Edgar Tetahiotupa lira avec attention l’ensemble des textes quelle que soit la langue, mais surtout avec toute sa sensibilité. Difficile de dire ce qui pourra le toucher ou l’atteindre. Il reconnaît “ qu’il en faudra beaucoup pour m’émouvoir ”. Car, plongé dans la culture, il a déjà lu de très nombreux textes. Il attend des choses “ innovantes ” et “ vraiment originales ”. Pour autant, il se réjouit de pouvoir découvrir de nouvelles choses car “ on apprend toujours quelque chose ”.



Il explique que tous les textes seront lus par tous les membres du jury puis qu’une délibération suivra. Ce qui permettra à chacun d’expliquer ses choix. Le jury est composé de personnalités issues du monde littéraire, linguistique et culturel polynésien comme Mirose Paia, Goenda Reea, Odile Purue, Pierrot Faraire ou encore Tonyo Toomaru.







Trois jours de fête



Le concours d’écriture et de lecture ‘Ārere s’inscrit dans un tout nouvel événement intitulé “Parau Ti'amā”. Celui-ci a pour objectif de promouvoir et valoriser les langues autochtones, encore existantes et parlées sur le territoire de la Polynésie française, en sensibilisant le public, toutes générations confondues, à leur fonction identitaire, sociale et culturelle. Il sera organisé sur trois jours du 1er au 3 septembres dans les espaces de Te Fare Tauhiti Nui. Le public sera accueilli dans un village avec, au programme : la performance d’artistes, les créations d’artisans, la présence d’intellectuels, linguistes ou encore associations culturelles, qui présenteront, à l’occasion d’une animation, d’un atelier ou d’une conférence, leurs savoirs et savoir-faire dans une des langues polynésiennes de leur choix.



Pratique



Du 1er au 3 septembre à la Maison de la culture. De 8 heures à 17 heures.

Entrée libre.

Inscription au concours

Les inscriptions aux concours ‘Ārere sont ouvertes jusqu’au 25 août 2023. Les dossiers d’inscription sont à remettre soit directement auprès du département des activités permanentes de Te Fare Tauhiti Nui (du lundi au vendredi de 9 à 16 heures et le samedi de 9 heures à midi) soit par e-mail à l’adresse suivante :



