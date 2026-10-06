

Edgar Tehahe, adjoint au maire de Arue, décède en mer

Tahiti, le 13 octobre 2026 - Le quatrième adjoint au maire de Arue, Edgar Tehahe, a perdu la vie ce mardi lors d’une partie de pêche.



En charge de la pêche, de l’agriculture et de l’artisanat, le quatrième adjoint au maire de Arue, Edgar Tehahe, est décédé en mer ce mardi, rapportent nos confrères de TNTV.



Selon nos informations, ce sont des pêcheurs qui ont alerté le JRCC, après avoir aperçu son bateau sans personne à bord. La brigade nautique de la gendarmerie aurait ensuite retrouvé le corps de l’élu de Arue à huit kilomètres de la passe de Papeete, toujours selon nos confrères de La Mission.



Pêcheur aguerri, Edgar Tehahe était bien connu à Arue. Depuis 2020, il était à l’origine des opérations de nettoyage du lagon et du littoral de la commune. Le dernier nettoyage avait d’ailleurs eu lieu samedi dernier.



Rappelons également qu’en 2021, en pleine crise du Covid, après avoir ramené un haura de 200 kilos lors de l’une de ses parties de pêche, il avait décidé de distribuer sa prise aux familles en difficulté de Arue.



L’élu avait également été sacré champion de Polynésie de chasse sous-marine en 2016.



Mardi, la maire de Arue, Teura Iriti, était auprès de la famille de l’élu, au centre hospitalier de Taaone.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 13 Octobre 2026 à 19:36 | Lu 619 fois



