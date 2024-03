Écrasante victoire de Moïse Ruta à la tête du comité du tourisme de Moorea

Tahiti, le 7 mars 2024 - La liste de Moïse Ruta a remporté haut la main, mercredi, les élections pour le renouvellement du comité du tourisme de Moorea et de son conseil d’administration avec 85% des suffrages exprimés face à la liste de Brenda Tihoni. Le gros couac de la journée a été que l’un des candidats sur la liste de Brenda Tihoni est décédé depuis plusieurs années. “C’est une erreur d’écriture, point”, assure la tête de liste.



Une très large majorité des professionnels du tourisme de Moorea, soit 85%, a décidé mercredi de renouveler sa confiance en Moïse Ruta lors du renouvellement du bureau et du conseil d’administration du comité du tourisme de l’île Sœur. En effet, 331 enveloppes ont été comptabilisées dans l’urne. La liste du président sortant Moïse Ruta a obtenu 278 voix et celle de Brenda Tihoni 48 voix.



Plusieurs points étaient à l’ordre du jour de cette assemblée générale, comme le bilan moral et financier, les plans d’action pour 2024 et surtout l’élection du bureau et de son conseil d’administration. “Ce renouvellement du bureau et de son conseil d’administration va permettre de remettre tout à plat”, a précisé le président sortant Moïse Ruta, en référence à ce qui s’était passé l’an dernier avec Brenda Tihoni. Elle avait effectivement dénoncé “plusieurs illégalités” comme le non-respect du règlement intérieur ou encore la gestion des débarcadères de Fatoai et de Paopao. “Ce n’est pas une bonne image que l’on montre à ceux qui nous regardent et aux touristes”, a précisé le président sortant. “Nous sommes prêts au niveau juridictionnel et aussi pour l’organisation des élections (…). Nous avons tout fait pour qu’il n’y ait pas de problèmes.”



Dès le début de l’assemblée générale, les instances du Pays, la commune ou encore le GIE Tourisme ont rappelé que seize comités du tourisme ont reçu l’agrément du Pays et que ces derniers ont pour but de “promouvoir” le Fenua au travers d’“un tourisme raisonné”. Ils ont également rappelé qu’un arrêté a été pris par la présidence validant ainsi la gestion des deux débarcadères de Moorea par le comité du tourisme “et donc le comité suit le règlement et ne fait pas comme il souhaite. Ce règlement est limite imposé par le Pays comme pour les places (pour les artisans, NDLR). Ce sont des décisions prises au-dessus du comité. Le comité exécute les décisions données par le Pays, surtout qu’il reçoit des subventions.” Le bilan moral et financier a ensuite été présenté et adopté à l’unanimité par les personnes présentes. L’expert-comptable a déclaré que “les comptes sont sains et sincères”.

Une personne décédée sur la liste de Brenda Lors de la présentation des deux listes, tous les candidats ont été appelés au devant de la scène pour que les adhérents au comité de tourisme puissent les voir. Le premier bémol est que beaucoup de candidats de la liste de Brenda Tihoni étaient absents. Elle explique que “les patentés travaillent, si la personne ne peut pas se faire remplacer, est-ce qu’elle doit laisser son travail pour venir ici ? Je ne vais pas les obliger à venir ? Il faut qu’ils fassent ce qu’ils ont à faire avant tout.” Elle pointe également du doigt le processus de procuration qu’elle considère comme étant “biaisé” car doivent être présents le mandant et le mandataire.



Le second couac, et non des moindres, c’est que sur cette même liste, Brenda Tihoni a inscrit une personne décédée depuis des années, ce qui a d’ailleurs fait rire beaucoup de personnes présentes dans l’assemblée. Interrogée à ce sujet, la tête de liste assure que “c’est une erreur (...). Encore une fois, sur cette question-là, c’est une erreur d’écriture, point” et pour minimiser encore plus ce fait, elle ajoute : “D’ailleurs, ce sont des suppléants”. Et à la question de savoir si cela ne va pas lui porter préjudice lors des élections, Brenda Tihoni répond tout simplement : “Je n’ai pas envie encore une fois de passer mon temps à parler de cette erreur”.



Moïse Ruta, de son côté, n’a pas caché son étonnement lorsqu’il a appris ladite “erreur” mais il a préféré continuer la procédure de vote : “Je ne veux pas chercher à compliquer les choses, on va laisser se dérouler et on verra la suite après”, même s’il admet que “juridiquement, c’est l’annulation de cette liste. Bon, on va encore essayer d’être souple et on verra la suite après”. Finalement, Moïse Ruta ne fera rien puisqu’il a gagné haut la main ces élections, et il appelle maintenant à l’apaisement.

“Je suis prêt à me rabaisser devant eux pour faire la paix” Moïse Ruta “Pour moi, aujourd’hui, il n’y a qu’un seul groupe. Nous sommes tous des enfants de Moorea et j’ai envie de réunir toutes ces personnes qui œuvrent pour le bien de l’île et le tourisme. C’est très important d’avancer avec une équipe soudée. J’ai écouté tous ces secteurs (…). Je comprends qu’il y a beaucoup à changer et beaucoup à revoir pour essayer de changer les choses dans le bon sens et qu’on fasse la paix. Il n’y a que comme cela qu’on peut avancer. (…). Je suis près à me rabaisser devant eux pour faire la paix et travailler ensemble.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 7 Mars 2024 à 19:35 | Lu 354 fois