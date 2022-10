Ecosse: la rupture d'un câble sous-marin isole les îles Shetland

Édimbourg, Royaume-Uni | AFP | jeudi 20/10/2022 - La rupture d'un câble sous-marin a interrompu jeudi des réseaux de téléphonie mobile et des communications internet dans les îles Shetland, des îles riches en pétrole et isolées au nord de l’Écosse, un "incident majeur" pour la société de télécommunications BT.



Les foyers et les entreprises de l'archipel, qui compte près de 23.000 habitants et se trouve à 210 km au nord-est de la Grande-Bretagne, ont vu leur accès à la plupart des réseaux de communication coupé pendant la nuit.



"En raison d'une rupture d'un câble sous-marin connectant Shetland au reste de l’Écosse, certains services téléphoniques, internet et mobiles sont affectés", a expliqué un porte-parole de BT.



"Les ingénieurs travaillent pour détourner ces opérations vers d'autres voies aussi vite que possible. Notre fournisseur externe sous-marin œuvre également à restaurer la liaison rapidement".



Les îles Shetland sont connectées au reste du pays par le câble sous-marin en fibre optique SHEFA2, qui relie les îles Féroé, Shetland, et Orkney à l'Ecosse. Ce câble a été déployé en 2007.



Des réparations sur un autre câble qui relie Shetland et Féroé sont en cours après qu'il a été endommagé la semaine dernière. Ce câble devrait être réparé samedi.



La police a demandé aux résidents des îles Shetland d'éviter les appels téléphoniques non urgents.



"Nous conseillons aux gens de ne pas faire d'appels non urgents pour que les lignes disponibles puissent être utilisées en cas d'urgence", a dit le surveillant général David Ross.