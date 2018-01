Economie : l'indice des prix à la consommation à la hausse en décembre 2017

PAPEETE, le 18 janvier 2018 - Dans son rapport sur l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre 2017, l'Institut statistique de la Polynésie française note que l'indice des prix à la consommation augmente de 0,5 % et s'établit à 108,07. En glissement sur douze mois, l'indice général des prix à la consommation est stable.



En décembre 2017, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,5% pour s'établir à 108,07 selon les statistiques de l'ISPF. Toujours selon le point de conjoncture de l'institut, l'indice général des prix à la consommation est stable en glissement sur douze mois. Il progresse de 0,5 % en moyenne annuelle entre 2016 et 2017. L’indice ouvrier baisse de 0,1 % en décembre 2017, il augmente de 0,1 % en glissement sur douze mois. Hors transport aérien international, l'indice général diminue de 0,1 % en décembre 2017 (- 0,1 % également en glissement sur décembre 2016).



Les prix des Produits alimentaires et boissons non alcoolisées diminuent de 1,0 % en décembre 2017 (- 0,3 point d'indice). Cette évolution est principalement liée aux baisses des prix des Produits de la mer (- 6,7 %), des Viandes (- 1,2 %) et des Laits fromages et œufs (- 0,2%). Sur la même période, les prix des Légumes augmentent de 3,2 %. Les prix dans cette division sont globalement stables en glissement depuis décembre 2016.

Les prix dans la division Transports progressent de 3,9 % en décembre 2017 (+ 0,7 point d'indice). Cette évolution est essentiellement liée à la hausse saisonnière de 16,6 % des prix des Transports de voyageurs par air (+ 3,2 % sur douze mois). Dans la même division, les prix des Bicyclettes sont en replis de 9,3 % depuis le début de l'année, notamment en raison d'une modification de la fiscalité. En glissement sur décembre 2016, les prix des Transports augmentent de 0,2 %.

En décembre 2017, les prix dans la division Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles sont en hausse de 0,2 % en raison de l'augmentation des Loyers d'habitation (+ 0,3 %). Dans cette même division, les prix des Produits pour l'entretien et la réparation du logement croissent de 0,6 % en décembre 2017. Sur l'année 2017, les prix dans cette division sont en hausse de 0,3 %.

Les prix dans l'Hôtellerie, cafés, restauration progressent de 0,2 % en décembre 2017. Cette évolution est exclusivement liée aux tarifs des Restaurants, cafés et similaires (+ 0,2 %). Sur l'année 2017, les prix dans cette division ont augmenté de 0,9 %.