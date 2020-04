Ecoles: réouverture "par territoire" ou "par moitié de classe" à l'étude

Paris, France | AFP | dimanche 19/04/2020 - Le gouvernement réfléchit notamment à une réouverture des écoles "par territoire", en commençant par les zones les moins touchées par le Covid-19, ou bien "par moitié de classe" en vue du début de déconfinement prévu le 11 mai, a annoncé dimanche Edouard Philippe.



"Nous devons travailler sur toutes les hypothèses", a expliqué le Premier ministre en conférence de presse, en précisant qu'il n'y avait "pas de décision à ce stade".



Les maires et les syndicats d'enseignants seront associés au plan de déconfinement actuellement élaboré par le gouvernement, a-t-il affirmé, tout en défendant la décision de l'exécutif de rouvrir partiellement les écoles, fermées depuis le 16 mars.



"Nous devons commencer à rouvrir les écoles", a estimé M. Philippe, notamment parce que "5 à 10%" des élèves sont actuellement "privés de tout contact avec l'école" malgré l'enseignement à distance. "C'est dangereux pour la cohésion de la Nation, aujourd'hui et demain." Pour cela, le gouvernement travaille à plusieurs scenarii, par exemple en échelonnant le retour en classe par territoire.



"Dans certains départements, il n'y a eu quasiment aucun cas (de Covid-19, ndlr) et l'on peut considérer qu'après deux mois de confinement, cette situation sera préservée", a expliqué le Premier ministre. "On peut imaginer que dans ces territoires, l'ouverture se fasse plus rapidement et de façon plus large que là où la situation est plus compliquée."



Une autre hypothèse envisagée est celle d'un retour à l'école "par moitié de classe", afin d'alterner "une semaine sur deux" le "lien physique et intellectuel avec le professeur".



Le Premier ministre a également avancé une troisième hypothèse: "l'utilisation des locaux de façon différente en utilisant des espaces plus larges que de simples classes pour faire cours."



Rien n'est encore tranché, mais pour réussir ce retour à l'école, la "bonne méthode sera progressive", a-t-il répété. "Les écoles n'ouvriront pas partout le 11 mai et ne fonctionneront pas partout dans les conditions dans lesquelles elles fonctionnaient" avant le confinement.