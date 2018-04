Ecole primaire de Vaiaha : douze candidats au concours 'Orero

FAA'A, le 17 avril 2018 - Tous ont affronté les membres du jury, ce mardi. Le thème qui a été retenu est la navigation polynésienne. Durant leur passage, le public et le jury ont pu découvrir le talent de nos jeunes orateurs.



C'était l'effervescence ce mardi à l'école primaire de Vaiaha à Faa'a, pour le concours de 'orero.



Cette année, ils étaient douze candidats à affronter le regard du jury. Tous devaient présenter une légende sur le thème de la navigation polynésienne.



Et les membres du jury n'ont pas été déçus, puisque les élèves ont parfaitement exécuté leur 'orero. Chacun à sa façon a su conquérir le cœur du jury et du public.



Le décor était également à couper le souffle avec un vaa, du sable et des tenues qui n'ont pas laissé de marbre, les personnes présentes.



Le jury était composé des membres de la circonscription n°3 de Faa’a, Raymond Hintz, Ruth Manea, Vaitea Hollozet et du directeur de l’école Vaiaha, Félix Yau. Tous étaient enchantés de la prestation des jeunes orateurs.