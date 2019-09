Eco-tour avec une brouette : "La solidarité des Polynésiens est magnifique"

Papeete, le 16 septembre 2019 - Le petit groupe d'éco-citoyens, qui s'était lancé le défi de parcourir le tour de l'île à pied pendant quatre jours avec une brouette, est arrivé vers midi ce lundi à la borne PK 0 à la cathédrale de Papeete. Avec leur brouette symbole d'abondance, ils ont sensibilisé les Polynésiens à venir participer à la grande marche sur le climat le 21 septembre.







114 kilomètres, quatre jours de marche plus tard et pas mal d'ampoules aux pieds, les marcheurs de l'environnement, qui avaient démarré le tour de l'île vendredi matin, sont arrivés ce lundi vers midi devant la borne du PK 0 de la cathédrale de Papeete. Rejoint au fil des derniers kilomètres par une trentaine de sympathisants, le petit groupe a laissé éclater sa joie en arrivant devant la borne PK0 de la cathédrale de Papeete.



" Je suis super heureux d'avoir fait ce tour. C'est clair que j'ai mal aux genoux, le premier jour, on a fait 53 kilomètres, c'était très dur, mais c'est déjà oublié ! Le principal, c'est que c'est pour la bonne cause ", lâche Heimanu, claudiquant un peu, mais dans un grand sourire montrant tout son bonheur… et son soulagement. Heimanu a bouclé avec plusieurs autres militants de la cause environnementale, Jason, Ricky, Antoine & co, le tour de l'île de Tahiti en marchant. Partis vendredi à 5 heures du matin, ils ont parcouru les routes de l'île avec une brouette pour alerter sur le réchauffement climatique. A chaque rencontre, ils ont invité les Polynésiens à participer à la grande marche pour le climat, prévue le 21 septembre à Papeete.